MARTÍNEZ REPASÓ LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS DE LA POLÍTICA EN CHACO: «DE QUÉ SIRVE LLEGAR A UN ACUERDO PARA QUE TODO SIGA IGUAL»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Gustavo Martínez se refirió al contexto actual del peronismo en la Provincia, hizo un repaso de los últimos 30 años de la política chaqueñay espera que la Corriente de Expresión Renovada (CER) llegue a ser la tercera fuerza en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 18 de junio para llegar con expectativas a los comicios generales del 17 de septiembre y alcanzar la segunda vuelta de octubre.

El intendente de Resistencia y precandidato a gobernador sostuvo que «es un honor pertenecer al peronismo de Resistencia por procedencia familiar, compromiso social y convicción personal», y agregó que «es necesario recuperar el principio nacional y popular de una forma distinta, sin exclusión ni disputas sectoriales, entendiendo al pueblo argentino como un solo pueblo trabajador, humilde y con muchos valores patrióticos».

En una misma sintonía, indicó que «no se puede especular más, porque de qué sirve tener un cargo si no se cuentan con las herramientas para poder cambiar la vida a la gente, de qué sirve llegar a un acuerdo para que todo siga igual«, y amplió diciendo que «hay una soberbia inexplicable que maltrata a la militancia ¿Por qué se le niegan la posibilidad, por el solo hecho de ser peronistas, argumentando que no se puede hacer a través de la organización que llevó a personas soberbias a ocupar los lugares de decisión, pero sí se puede hacer detrás de los corruptos que se hacen millonarios en nombre de los libres y los pobres».

Además, remarcó que «invadieron el partido porque creen que la política se resuelve con plata, y creen que con eso van a poder conducir la historia de tantos hombres y mujeres que dejaron su salud, su familia y su vida por sostener la bandera del justicialismo», y añadió que «hay una disputa de este neoperonismo descomprometido con la realidad y con la vida de los otros, y no se puede seguir comprando tiempo, sino que hay que jugarse como saben hacer los peronistas»

«Este es el momento en que la militancia peronista debe ser la indicada, peronistas históricos, que conozcan a los compañeros y compañeras, que estén al tanto de las luchas, que tengan honor a la ley, que sepan lo que es sufrir, los que recorrieron por barrio en soledad porque todos los que hoy ocupan cargos en la Provincia estaban en Buenos Aires tratando de mantenerse», aseguró.

En el mismo sentido, se refirió a militantes radicales: «Es el momento también de aquellos que militaron en el radicalismo, con mucha historia y trabajo, quienes desde hace tiempo fueron dejados de lado, abandonados, sin posibilidad de participar, en un partido que sigue conducido por los mismos de siempre«.

El precandidato a gobernador del Chaco también consideró que «hay un gran enojo con toda la política y con todos los políticos que no se va a tapar con publicidad, por eso se tomó la decisión de construir una alternativa que permita volver a generar una expectativa para explicarle a la gente que hace 30 años que la política chaqueña está conducida por dos sectores», y prosiguió recordando que «desde el año 1994 que el radicalismo es conducido por una persona y desde el año 1998 que el peronismo es conducido por otra persona, que sacan y ponen funcionarios, tratan de inventar dirigentes que no empatizan con el problema de la gente, que no lo sienten, que no lo sufren, que vivieron hasta hace meses a miles de kilómetros de la Provincia».

En una línea semejante, explicó que desde su sector «no hubo participación en las decisiones de gobernar la provincia en los últimos 30 años, por eso esas dos personas deben hacerse cargo del Chaco actual, que no se hizo en meses, sino que se hizo en la falta de políticas correctas en las últimas 3 décadas», y continuó aseverando que «hay que responsabilizarse de que la provincia está inundada por la falta de expectativa de los adolescentes y por droga en los jóvenes, que no terminan su escuela secundaria«.

Asimismo, afirmó que «existe el pleno convencimiento de ganar este 18 de junio para ser la tercera fuerza colectiva de todos los sectores políticos, luego, el 17 de septiembre, está la seguridad de que habrá segunda vuelta para el mes de octubre, para ganar la gobernación del Chaco».

Relacionado