COMIENZA LA VENTA DE ENTRADAS PARA EL PARTIDO ENTRE FOR EVER Y VILLA DÁLMINE

El Club Atlético Chaco For Ever inicia la venta de entradas para el partido entre el equipo chaqueño y Villa Dálmine. Las ventanillas estarán abiertas desde las 17 de este jueves hasta las 21. Mientras que el viernes se podrán adquirir los tickets en el mismo horario y el sábado desde las 10 de la mañana hasta el inicio del partido (16.30 horas).

El «negro» se prepara

En la previa a un juego clave, Chaco For Ever entrenó en la tarde de este miércoles en el Gigante de la Avenida. El equipo hizo fútbol y trabajos físicos, bajo las órdenes de Diego Osella y cuerpo técnico. El plantel volverá a los entrenamientos este jueves, a las 9, en el predio de San Diego; mientras que el viernes, hará su entrenamiento por la mañana en el estadio y a las 12:15 serán citados a concentrar en el hotel Galas Convenciones.

Nicolás Silva entrenó de manera diferenciada, debido a una sobrecarga muscular en el aductor. Por otro lado, Ricardo Garay Lima cursa la sexta semana de recuperación desde su lesión.

El Negro, que cerrará último esta primera rueda de la Primera Nacional, enfrentará a Villa Dálmine este sábado desde las 16,30 en el estadio de avenida 9 de Julio 2222. El juego entre Chaco For Ever y Villa Dálmine se disputará por la fecha 17 de la zona B del torneo Argentina – Campeonato Primera Nacional 2023 en el estadio “Juan Alberto García”.

