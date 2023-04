MARTÍNEZ ENTREGÓ INDUMENTARIA A VIGILANCIA Y GUARDIA COMUNITARIA: «ES UNA TAREA QUE QUEREMOS QUE SEA DEFINITIVA»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El intendente Gustavo Martínez encabezó la entrega de un total de 185 kits de indumentaria para agentes que se desempeñan tanto en el área de Vigilancia como en la Guardia Comunitaria.

Durante la actividad desarrollada en el salón de convenciones del Domo del Centenario, el intendente proporcionó 101 equipos para los trabajadores de Vigilancia y otros 84 para quienes se desempeñan en la Guardia Comunitaria. Los conjuntos están compuestos por zapatos/zapatillas, pantalón y chomba.

«Desde la pandemia comenzamos el proceso de equipamiento para cada uno de los trabajadores, para que puedan estar identificados ante la ciudadanía, es una tarea que queremos que sea definitiva, para que todos los años los trabajadores puedan tener su indumentaria de trabajo», expresó Martínez.

A su vez, destacó la «importancia de proporcionar vestimenta a los trabajadores municipales en el marco de un complejo contexto inflacionario» y consideró propicio «que todos los años el trabajador tenga su indumentaria para que el vecino lo vea identificado, pero también a la vez hace a la condición de mejora del trabajador para que no use su vestimenta particular, que es uno de los componentes más caros de la vida cotidiana, así que esto es un alivio más para su bolsillo y queremos que se convierta en una política permanente».

Ana Cristina González, trabajadora del área de Vigilancia, afirmó: «Estamos agradecidos al Intendente porque esta es la mejor forma de identificarnos y no tener que usar nuestra propia ropa para trabajar, sin duda que es una ayuda grande para nuestro bolsillo».

