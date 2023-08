MARTÍNEZ EN SANTA SYLVINA: «SUMAMOS A TODAS LAS CORRIENTES CON EL OBJETIVO DE RENOVAR LA PROVINCIA»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En Santa Sylvina, Gustavo Martínez ponderó el aporte del sector privado a la provincia, ratificando la impronta de la Corriente de Expresión Renovada del «constante apoyo estatal para la generación de empleo y riqueza». El candidato a gobernador por el espacio CER habló con los medios y consideró muy importante el continuar estrechando vínculos con la gente.

«Estamos a 4 semanas de las elecciones generales en la provincia y es intensa la actividad que desarrollamos, siempre representando a nuestro espacio CER, este frente independiente que convoca a distintos sectores de la sociedad», dijo Martínez, quien estuvo acompañado de su compañera de fórmula, Viviam Polini, la candidata a diputada nacional Jessica Ayala, los también postulantes a presidente del Concejo Municipal de Santa Sylvina, y a intendentes, Raúl Pereyra, de Enrique Urien, Mario Hid y Pablo Malaquias, de Villa Ángela.

«Contamos con peronistas, radicales, socialistas, y de todas las corrientes con el solo objetivo de constituir esta idea de renovar la provincia», subrayó.

«Agradecemos el acompañamiento de la gente en nuestras actividades, cada vez se suman más dirigentes y se va materializando la esperanza que el 17 pueden haber sorpresas en la elección general y que la provincia nos brinde una oportunidad», enfatizó.

Asimismo, ratificó «renovar los principios de cambio en las políticas de gobierno y a través del Concejo Municipal también podremos llevar nuestra propuesta, para mejorar los servicios».

Respecto a este sector del Chaco, reconoció que «es una región con gran potencial pero necesita un cambio de paradigma en las políticas públicas, el Estado debe administrar pero no generar la riqueza, y eso se logra apoyando al sector privado y esta zona es la que más demuestra ese potencial».

«Esta región se levantó de muchas crisis, ya sean climáticas o económicas que la desestabilizaron pero supieron salir», expresó.

Y criticó al decir que «la gente está cansada del modelo político actual ya que no le da respuesta y por eso no va a votar pero para que no queden masticando la bronca en casa deben elegir, después no podemos estar lamentándonos».

«Es nuestra responsabilidad participar y votar por el cambio, se hacen obras en campaña pero no hay cambio para los jóvenes o a esas madres que deben sostener sus familias, hay falta de empleo y liderazgo, lo único que creció en el Chaco es la drogadicción. Tenemos que conseguir un cambio en serio», puntualizó.

VOCES DE APOYO

Por su parte, Polini reflexionó, diciendo que «siempre destaco que Gustavo es el primer político varón que me vio como mujer política, pensó en esta docente que conoce el trabajo y la cercanía, es poner a la escuela en el centro de la comunidad porque la educación nos permite tener mejor calidad de vida».

Mientras que Ayala dijo que «fue una gran recorrida por el Sudoeste, tuvimos una muy buena recepción, llevando adelante la premisa de ser un espacio de contacto directo, y convertirnos en una alternativa para la provincia».

En tanto, Pereyra manifestó: «Ofrecemos ideas nuevas, estamos dispuestos a seguir aprendiendo y contamos con compañeros que se acercan. Los vecinos y vecinas necesitan de alguien que les atienda en la Municipalidad y que trabaje con seriedad».

