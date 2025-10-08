MARGARITA BELEN EN CONTROL DEMORARON A UN HOMBRE BUSCADO POR LA JUSTICIA DESDE EL 2023

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ciudadano fue notificado en libertad según lo ordenado por la fiscalía.

Cerca del mediodía, los agentes de la policía Caminera realizaban un control por ruta 11 al kilómetro 1014. Allí frenaron el paso de un ciudadano de 40 años para su identificación. Al corroborar sus datos con el Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi.) descubrieron que tenía un pedido de captura.

La causa era la de “supuestas amenazas en contexto de violencia de género”, denunciada el 24 de abril del 2023. La fiscalía dispuso que el hombre sea notificado en libertad.

Relacionado