DETECTAN UN CASO DE INFLUENZA AVIAR EN AVES DE TRASPATIO

Por diagnóstico de laboratorio, el Senasa confirmó un caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en aves de traspatio, en la localidad de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires.

Las muestras fueron analizadas por el Laboratorio Oficial del Senasa en Martínez, luego de recibir la notificación de un cuadro clínico en aves con crestas y barbillas cianóticas, y alta mortalidad dentro de las 48 horas. Agentes del organismo procederán al sacrificio sanitario y enterramiento de todas las aves involucradas, seguido por tareas de limpieza y desinfección del lugar.

Es importante destacar que, al tratarse de un brote en aves traspatio (no comerciales), este hallazgo no afecta el estatus sanitario ni las actividades comerciales de Argentina, recientemente autodeclarada libre de IAAP. El Senasa presentó el informe correspondiente a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y ya figura publicado en su sitio web oficial.

Para evitar la propagación del virus, el organismo sanitario interdictó el predio afectado y delimitó un área de prevención alrededor del brote, con el fin de efectuar la vigilancia y determinar posibles nexos epidemiológicos.

Se recuerda a todos los productores de aves comerciales reforzar sus medidas de manejo sanitario, higiene y bioseguridad necesarias y obligatorias para reducir el riesgo de ingreso del virus a sus establecimientos, de acuerdo a la Resolución Senasa N° 1699/2019.

Por su parte, se recomienda a los tenedores de aves de traspatio mantener a las mismas en espacios protegidos para evitar el contacto con las silvestres; utilizar ropa exclusiva de trabajo; higienizar y desinfectar periódicamente sus instalaciones; y restringir el acceso de aves silvestres a fuentes de agua y comida en gallineros familiares.

Cabe resaltar a todas las personas involucradas en la producción, manejo y tenencia de aves domésticas y silvestres la importancia de notificar rápidamente una sospecha de IAAP al Senasa, ya que una detección temprana ante un eventual brote facilita la contención del virus y evita su propagación.

En este sentido, en caso de observar mortandades en aves o signos clínicos compatibles con IAAP –como sintomatología nerviosa, digestiva y/o respiratoria–, se deberá dar aviso inmediato al Senasa en su oficina más cercana (personal o telefónicamente); por WhatsApp, al (11) 5700 5704; escribiendo un correo electrónico notificaciones@senasa.gob.ar; o través del Formulario Avisá al Senasa, disponible en el sitio web oficial. Para mayor información, ingresar en el micrositio de influenza aviar del Senasa.