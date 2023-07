MARCELA ACUÑA DIJO QUE «VULNERARON SUS DERECHOS» E HIZO PEDIDOS PARA LAS MUJERES POLICÍAS QUE LA ACOMPAÑABAN

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

Una vez más Marcela Acuña -una de las detenidas por el femicidio de Cecilia Strzyzowski- hizo pública una nueva carta este lunes 24 titulada «Algo que decir». En la misma repasa sus días en prisión en el Departamento Violencia de Género y Familia, cuenta su relación con el personal policial que la acompañaba, hace pedidos para las mismas y vuelve a reiterar que quiere ver a su hijo y marido.

La dirigente social comienza retomando su pedido de ver a su hijo y marido y cuenta que durante su detención el «dolor y la tristeza» la hacen ver otras situaciones allí dentro.

En esta línea, describe su relación con las mujeres policías que convivían con ella, explica que estaba a cargo de una tal «señora Gómez» con la cual no tenía un buen vínculo por lo que a su paso por aquel estamento lo describe como «complejo y difícil». Cabe recordar que Acuña luego de haber sido revisada en el Hospital Perrando fue trasladada a la comisaría Sexta, lugar donde se encuentra hasta el momento.

Asimismo, manifiesta que en aquel lugar donde pasó los primeros días de detención realizó una huelga de hambre, ya que sus «garantías y derechos fueron anulados al punto de sacarme libros y todo lo relacionado a la escritura«.

También cuenta que tenía contacto con otras mujeres policías que eran quienes se encargaban de vigilar cada movimiento que ella hiciera. Con ellas, según escribe, generó un buen vínculo y es por quienes escribe esta carta.

«En esos lapsos de encierro tuvimos charlas con el personal y pude observar un destrato humano hacia ellas que por lo que analicé es propio de la fuerza policial y que necesariamente se debe modificar», escribió Acuña.

«Mujeres que no tenían donde dejar sus niños», «Recarga de horas», «Mujeres que no podían amamantar a sus hijos», «Mujeres que escondían su condición sexual» y «Mujeres que no pueden estudiar», son algunas de las problemáticas a las que la líder piquetera hace referencia en su escrito.

Respecto a estos pedidos Marcela sugirió se cree un jardín de infantes para que las mujeres policías dejen a sus hijos durante su hora de trabajo y se preguntó: «¿Cuánto le puede salir al gobierno un jardín de infante como el que nosotros solos hicimos en el barrio Emerenciano para que todas las mujeres policías sin excepción tengan donde dejar a sus hijos en horario de trabajo? ¿Saben la tranquilidad que darían a cientos de trabajadoras?».

En esta línea apuntó contra los políticos y dijo: «Ahora a los que prometen y deberían cumplir y están en un proceso de elecciones, no se olviden del personal policial femenino, son mujeres y madres, lo menos que pueden hacer es delinear políticas realmente inclusivas y crear un estamento educativo público (jardín) para el personal policial femenino, sería solo un punto de partida, de muchos que hay que modificar en las fuerzas policiales, pero sería un comienzo».

Para cerrar, agradeció el «trato humanitario» en las «condiciones complicadas» y reiteró su pedido de ver a su hijo y marido. «Desde ya sigo insistiendo por esta vía ver a mi hijo y a mi marido, esperemos que sea pronto, mi corazón lo reclama«, afirmó.

«Con la ternura de siempre Marcela Acuña, presa por ser mamá y piquetera«, firma el escrito.

