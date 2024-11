MAR DEL PLATA: DESTACADA ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN CHAQUEÑA

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

La delegación Chaqueña cerró la semana cosechando nuevas medallas, se suma a lo ya obtenido dos (2) oro, uno en adaptado y otro en convencional; una (1) medalla en plata en atletismo adaptado y dos (2) de bronce en atletismo adaptado, por su parte en Judo, Adriana Delgado, hoy sábado tiene la posibilidad de hacer podio.

En lo que respecta a Freestyle y bmx hoy serán las competencias finales

“Copa juego limpio”, el trofeo es entregado por la organización de los juegos, donde se reconoce a la provincia que más méritos tiene y es distinguida por sus valores, compromiso, compañerismo y solidaridad, independientemente de sus logros deportivos. Será la segunda vez que Misiones recibe dicha distinción. La primera fue en el año 2016.

Hoy sábado, se jugarán las ultimas competencias y posteriormente la delegación del Chaco regresará a nuestra provincia, estimándose su arribo al Polideportivo Jaime Zapata (Padre Cerqueira 2150) en horas del mediodía.

RESULTADOS

1) Tiro con aire comprimido masculino; Goi Gino puesto Gral. 9 (Sáenz Peña)

2) Tiro con aire comprimido femenino; Emilia Valdez puesto Gral. 10 (Sáenz Peña)

3) Futsal Masculino Chaco 1 Salta 2

4) Futsal femenino Chaco 1 VS Córdoba 1; segundo partido victoria contundente de 6 a 0 frente a Santa Fe.

5) Rugby masculino Chaco 0 Río Negro 40

6) Hockey femenino, Chaco 0 Río Negro 3; segundo partido Chaco 0 Santa Cruz 2

7) Básquet 3×3 masculino Chaco 10 Tucumán 4

8) Vóley femenino Chaco 0 vs Santa Fe 2 (25-19) y (25-20)

9) Judo masculino 44 kg Ojeda Dilan ganó contra Sta Cruz

10) Judo masculino 53 kg Alfonso Dylan ganó contra Río Negro (está en la finales)

11) Judo masculino 64 kg Juan cruz Moschen perdió contra Buenos Aires.

12) Judo masculino +64 kg Farías Brandon ganó contra Jujuy

13) Judo femenino 53 kg Silva Yanella ganó contra Misiones

14) Judo femenino ,64 kg Vargas Xiomara ganó CABA

15) Judo femenino, +64 kg Delgado Adriana ganó contra Córdoba, segunda lucha , Adriana Delgado García más de 64 ganó contra Córdoba paso a la final.

16) Básquet en sillas de ruedas perdió en tiempo suplementario contra Río Negro y se ubica ubico en el cuarto lugar

17) Beach Handball masculino, Chaco 2 Tierra del Fuego 0.-

18) Taekwondo femenino, Marianela Aguirre 2 a 0 a Córdoba. cat. 50 kg

19) Taekwondo masculino, Ian García gana 2 a 0 a Chubut, cat. 52 kg

20) Taekwondo masculino, Fransisco Luna pierde 2 a 0 contra Salta ,cat ..46 kg

21) Badmington femenino, Chaco 1 Buenos Aires 2

22) Badmington masculino Chaco 2 Catamarca 1

MEDALLERO:

1. ORO. Kroneberger Valentín, Sub 15 en lanzamiento del Disco Masculino. Con récord Provincial de 52,14 mts. Corzuela. (Marca que lo ubica en el primer lugar del Ranking del país, en esa prueba y categoría)

2. ORO. Leonardo Pérez, Talla Baja, T40, 60 mts llanos. Quitilipi.

3. PLATA. Ramírez Belén, F40 Talla Baja, Sub 18, 60 mts llanos Resistencia

4. BRONCE Lopez Thiago, Sub 18, 200 mts llanos. Tres Isletas.

5. BRONCE. Lautaro Duarte, lanzamiento de bala. Resistencia.

6. Básquet, sillas de ruedas 4to puesto general.

