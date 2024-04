MALTRATO EN UNA GUARDERÍA DE SÁENZ PEÑA: LA MADRE Y SU ABOGADA QUERELLANTE PIDEN MAYOR INVESTIGACIÓN

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Laura María Bocek,madre de dos menores que asisten a la Guardería Arco Iris de Sáenz Peña donde se denunció maltrato, se refirió al caso y presentó como querellante a la abogada Adriana Molina.

La abogada solicitó a la Fiscalía N°1 que se le dé intervención en el expediente como querellante en la causa y recordó que el hecho sucedió el pasado 8 de marzo. Al día siguiente, la madre realizó la denuncia en la División de Violencia Familiar y el 15 de marzo fue convocada por Fiscalía 1.

La madre de los niños gemelos agredidos relató lo que ya había plasmado en la denuncia, remarcando que sus hijos «como son gemelos, estando juntos, son muy activos».

Mencionó además que siempre notaba «marquitas, todo lo puse en mi denuncia, pero para mí era normal. Hasta que un día una docente me alertó de lo ocurrido con mis niños y cuando les pregunté, me contaron lo que había pasado. Todo lo que puse en la denuncia me lo contaron ellos».

Al ser consultada si los videos que se viralizaron corresponden a sus niños o a otros, Bocek aclaró que el video que muestra cuando los encierran es de sus hijos. Además, afirmó que ella no viralizó los videos, «no sé quién los viralizó, porque entregué todo a la fiscalía y no se los mandé a nadie más», señaló la madre.

Por otro lado, aclaró la madre que los menores agredidos sobre el particular habló con la dueña de la Guardería pero no le dio ninguna explicación. «Tampoco me quiso mostrar las cámaras en profundidad del momento donde ella los encierra, solamente me mostró esa partecita donde los encierra, pero lo que pasó adentro no. Sobre ese momento hay un audio que también entregué en la fiscalía, ahí se escuchan los gritos desgarradores de mi hijo pidiendo ayuda».

Tras el relato de la madre, dijo la abogada querellante que solicitará una serie de medidas a la Fiscalía, como un oficio al Ministerio de Educación, para saber si los docentes que concurren a dicha Guardería tienen el título correspondiente, con cuánto personal trabaja y cuántos niños asisten al lugar.

Por último, la letrada aseveró que «la publicación de la directora del Jardín Arcoíris donde hace su descargo de que los niños tenían una conducta no acorde, no avala tamaña agresión».

CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN

El caso recayó en la Fiscal Penal N°1, que en el mes de marzo estaba de turno. El equipo fiscal, desde el momento mismo en que se hizo la denuncia, comenzó a trabajar y a juntar todas las pruebas necesarias para avanzar en la investigación.

