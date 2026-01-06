MADURO SE DECLARÓ INOCENTE Y PRISIONERO DE GUERRA

El juez de Nueva York Alvin Hellerstein, de 92 años, le preguntó al acusado si era Nicolás Maduro Moros, y la respuesta fue “soy Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, prisionero de guerra, secuestrado en una acción militar de los Estados Unidos y me acojo a los tratados de Ginebra”. Después de las lecturas de los cargos por narcoterrorismo y conspiración, Maduro se declaró inocente y su esposa Cilia Flores, a su turno, hizo lo propio.

La presentación de Maduro como presidente de Venezuela, es relevante dado que pone en evidencia el principio de Derecho Internacional Público sobre la inmunidad de los Jefes de Estado. Este principio de inmunidad está ligado a la norma internacional que establece la soberanía de los estados, tal como lo establece la Carta de Naciones Unidas en su artículo 2 cuando dice que los estados miembros de la ONU, “en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado,…”.

Por lo tanto, queda claro que tanto la inmunidad del presidente Maduro como la soberanía de Venezuela han sido vulneradas por las acciones militares estadounidenses contra el país caribeño el sábado 3 enero pasado.

El abogado Barry Pollack, el mismo que representó al preso político Julian Assange, es el encargado de la defensa del presidente de Venezuela. Pollack cuestionó la “legalidad de la abducción militar” de su cliente, con el argumento de que se trata de un “jefe de Estado soberano y tiene el derecho al privilegio” de su cargo.

El Jefe de Estado venezolano y Cilia Flores fueron secuestrados el 3 de enero en Caracas por un comando militar estadounidense que dejó decenas de muertos durante la operación, y trasladó al mandatario venezolano y su esposa a Estados Unidos.

Una vez en territorio estadounidense se procedió a la humillación de la figura del mandatario venezolano, exhibiéndole esposado y hasta llegaron a pasearlo por Nueva York como si se tratara de un trofeo o un animal capturado. El hecho recordó las imágenes de las viejas películas de Hollywood, donde los romanos paseaban por las calles de Roma a los líderes de tribus capturados que se habían resistido a ser sometidos por el imperio romano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haciendo alarde de su poder en referencia al secuestro de Maduro por parte de sus militares, en una declaración en Fox News este domingo advirtió “podemos hacerlo de nuevo, nadie puede detenernos, no hay nadie que tenga la capacidad que tenemos”.

En el terreno internacional tras la detención ilegal del presidente de Venezuela, Suiza recordó la prohibición del uso de la fuerza y el principio de respeto a la integridad territorial. Pero este lunes después de esta moderada crítica a Estados Unidos, se realineó rápidamente con Washington y el Consejo Federal suizo decidió bloquear los presuntos bienes de Nicolás Maduro en Suiza.

China y Rusia, aliados de Venezuela, llaman a la liberación del presidente Maduro y su esposa, y denuncian la violación del derecho internacional por parte de Estados Unidos.

En la Unión Europea no son tan enfáticos en la defensa del Derecho Internacional, porque por un lado insisten en que Maduro es un dictador, con lo cual reconocerían una cierta legitimidad al accionar de Estados Unidos, pero, por otra parte, cuestionan la legalidad de los métodos empleados por Trump.

No obstante son varias las voces que se levantan en Europa para advertir que la ruptura del Derecho Internacional ejecutada por Trump, de aceptarse equivale a abrir la caja de Pandora, y en el futuro cualquiera puede ser blanco de la ley de la fuerza. En el horizonte planea la sombra de las amenazas del gobierno estadounidense de apropiarse de Groenlandia que pertenece al reino de Dinamarca.

Por su parte el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo este lunes al Consejo de Seguridad que no se ha respetado el derecho internacional en relación con la acción militar de Estados Unidos del 3 de enero en Venezuela. “El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del compromiso continuo de todos los Estados Miembros de cumplir todas las disposiciones de la Carta”.

La reacción de los sindicatos, los partidos políticos y movimientos sociales, no se han hecho esperar en Europa, y desde el mismo 3 de enero se suceden movilizaciones en diferentes ciudades europeas para repudiar la acción militar estadounidense y expresar la solidaridad con Venezuela.

PáginaI12 dialogó con Pierre Marsein, secretario general de la CGT de la provincia del Alto Loira, luego de una manifestación en solidaridad con Venezuela este domingo, “exigimos la liberación del presidente venezolano y su esposa, que el pueblo decida por sí mismo lo que quiere hacer, y especialmente que no sean los norteamericanos que dirijan ese país, sabemos que los Estados Unidos quieren el petróleo de Venezuela”.

Si pensamos en el tratamiento que Estados Unidos ha dado a otros jefes de Estado considerados enemigos, como Muammar el Khadafi, linchado por una turba, o Sadam Hussein, ahorcado como en un film de cowboys, la suerte de Maduro es diferente.

Los atropellos de Estados Unidos están siendo a cara descubierta, por lo que tendrá que pagar un costo político, las pruebas de los delitos que acusan a los Maduro, no parecen consistentes, y la razón que queda al desnudo es que se trata de robar el petróleo a los venezolanos.