FESTIVAL DEL RÍO DE VILLA RÍO BERMEJITO ABRE TEMPORADA DE VERANO 2026 CON TRES DÍAS DE MÚSICA Y NATURALEZA

El tradicional Festival del Río, conocido como la apertura veraniega de Bermejito, regresa para reunir a miles de personas durante tres días consecutivos (9, 10 y 11 de enero), consolidándose como uno de los eventos más populares del Chaco que atrae visitantes desde diferentes puntos de la provincia y el país.

Organizado por el municipio de la localidad turística de Villa Río Bermejito desde hace varios años, el festival ofrece una combinación de entretenimiento artístico y contacto con la naturaleza. Los asistentes pueden optar por alojarse en hoteles (cuya demanda ya se encuentra cubierta), casas particulares o acampar en el predio equipado para ello.

El camping cuenta con servicios básicos como seguridad, baños, instalaciones eléctricas y diversos puestos de venta donde se pueden adquirir alimentos, bebidas y recuerdos. Durante la noche, el escenario mayor acogerá la grilla musical programada:

– VIERNES 9: David Gómez, Super Huguito, La Previa, Maxi Toloza, Qom Laushepi, Los Genios y DJK. – SÁBADO 10: Hernan Arias, Santiago Cueto, Gerardo Vargas y los Chaques, Los Forasteros, Cristian Flores y DJK. – DOMINGO 11: Los Confidentes, Seferino Torres, Tío Charly/Rock, cerrando con la tradicional elección de reina.

Según Daniel Yurchuk, Subsecretario de Turismo, los interesados en instalar stands deben realizar la solicitud con anticipación. En cuanto a los precios, la entrada para el viernes cuesta 10 mil pesos, el sábado 15 mil pesos y el domingo 5 mil pesos. Para quienes decidan acampar, se cobra 5 mil pesos por día por carpa (con descuentos según la cantidad de días de estadía), además de 1 mil pesos por persona mayor y 1 mil pesos por vehículo, un cargo que aplica únicamente a quienes no acrediten residencia en Bermejito.

Con la inauguración oficial de la temporada de verano 2026, la organización anunció que se están planificando más actividades para los fines de semana próximos, cuyos detalles serán informados en los próximos días.

