Cuba difundió los nombres de los 32 custodios muertos en la captura de Maduro

FOTO: Dieron a conocer los nombres de los 32 custodios muertos en la captura de Maduro.

El Gobierno de Cuba dio a conocer las identidades de los 32 ciudadanos cubanos que murieron durante el operativo militar de Estados Unidos para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. La información fue difundida por el diario oficial Granma y replicada por el Ministerio del Interior en sus canales oficiales.

Tras la confirmación, el presidente Miguel Díaz-Canel decretó dos días de duelo nacional y ordenó que la bandera cubana permanezca a media asta en todo el país. Según la comunicación oficial, los fallecidos cumplían funciones de custodia y apoyo en Venezuela, a solicitud de autoridades de ese país.

De acuerdo con el parte difundido por Granma bajo el título «¡Honor y gloria!», los agentes cubanos «perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia», en el marco de misiones realizadas en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior de Cuba.

Según el listado oficial, 20 de los fallecidos pertenecían al Ministerio del Interior, entre ellos dos coroneles, un teniente coronel y varios oficiales superiores. Los otros 12 integraban las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con rangos que incluyen capitanes, suboficiales y soldados. Las edades de los fallecidos oscilan entre los 26 y los 67 años.

Entre los nombres informados figuran los coroneles Humberto Alfonso Roca Sánchez (67) y Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62); los mayores Rodney Izquierdo Valdés (51), Ismael Terrero Ge (47), Rubiel Díaz Cabrera (53) y Hernán González Perera (43); y los capitanes Yoel Pérez Tabares (48), Addriel Adrián Socartas Tamayo (32) y Bismar Mora Aponta (50), entre otros oficiales, suboficiales y soldados.

En un mensaje oficial, Díaz-Canel sostuvo que los fallecidos «cumplieron dignamente con su deber» y que murieron «en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones». También afirmó que los agentes «pusieron en alto el sentir solidario del pueblo cubano».

El régimen cubano precisó que los militares y agentes muertos se encontraban en Venezuela en el marco de acuerdos de cooperación y que su participación respondió a pedidos formales de organismos homólogos del país caribeño. La lista completa de los 32 nombres fue publicada por los medios oficiales junto con los rangos y edades de cada uno.