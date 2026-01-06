Cuba difundió los nombres de los 32 custodios muertos en la captura de Maduro
El Gobierno cubano decretó dos días de duelo nacional y aseguró que los agentes fallecieron durante acciones combativas en Venezuela.
FOTO: Dieron a conocer los nombres de los 32 custodios muertos en la captura de Maduro.
Tras la confirmación, el presidente Miguel Díaz-Canel decretó dos días de duelo nacional y ordenó que la bandera cubana permanezca a media asta en todo el país. Según la comunicación oficial, los fallecidos cumplían funciones de custodia y apoyo en Venezuela, a solicitud de autoridades de ese país.
De acuerdo con el parte difundido por Granma bajo el título «¡Honor y gloria!», los agentes cubanos «perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia», en el marco de misiones realizadas en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior de Cuba.
Según el listado oficial, 20 de los fallecidos pertenecían al Ministerio del Interior, entre ellos dos coroneles, un teniente coronel y varios oficiales superiores. Los otros 12 integraban las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con rangos que incluyen capitanes, suboficiales y soldados. Las edades de los fallecidos oscilan entre los 26 y los 67 años.
Entre los nombres informados figuran los coroneles Humberto Alfonso Roca Sánchez (67) y Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62); los mayores Rodney Izquierdo Valdés (51), Ismael Terrero Ge (47), Rubiel Díaz Cabrera (53) y Hernán González Perera (43); y los capitanes Yoel Pérez Tabares (48), Addriel Adrián Socartas Tamayo (32) y Bismar Mora Aponta (50), entre otros oficiales, suboficiales y soldados.
En un mensaje oficial, Díaz-Canel sostuvo que los fallecidos «cumplieron dignamente con su deber» y que murieron «en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones». También afirmó que los agentes «pusieron en alto el sentir solidario del pueblo cubano».
El régimen cubano precisó que los militares y agentes muertos se encontraban en Venezuela en el marco de acuerdos de cooperación y que su participación respondió a pedidos formales de organismos homólogos del país caribeño. La lista completa de los 32 nombres fue publicada por los medios oficiales junto con los rangos y edades de cada uno.