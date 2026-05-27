LUZ RURAL: EL GOBIERNO PROVINCIAL AVANZA CON OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS BREÑAS

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Infraestructura y la Subsecretaría de Energía, continúa ejecutando obras de electrificación rural en distintos parajes de Las Breñas, en el marco del programa Luz Rural, con el objetivo de ampliar el acceso al servicio eléctrico y mejorar la calidad de vida de las familias del interior provincial.

En ese contexto, el ministro de Infraestructura, ingeniero Hugo Domínguez, junto al intendente de Las Breñas, Víctor Machuca, recorrió y verificó el avance de los trabajos que beneficiarán a 29 nuevos usuarios rurales de los parajes El Puca, Colonia Necochea, Santa Elena, Colonia Juan Larrea, Pampa Iporá Guazú, Pampa Sanata y Legua 60.

La obra contempla la provisión de materiales y el montaje de 21,59 kilómetros de líneas de media tensión de 7,62 KV, además de 3,97 kilómetros de líneas monofásicas de baja tensión. Asimismo, se prevé la instalación de 21 transformadores monofásicos de 5 KVA.

Los trabajos son ejecutados por administración a través de la Subsecretaría de Energía y permitirán garantizar el acceso al suministro eléctrico en sectores rurales que históricamente demandaban este servicio esencial.

El suministro y la atención de los nuevos usuarios estarán a cargo de la Cooperativa Agropecuaria Las Breñas Ltda. y de la Cooperativa Eléctrica Tres Estacas, fortaleciendo además el trabajo articulado entre el Estado provincial y las entidades locales.

La inversión destinada a esta obra supera los 390 millones de pesos y forma parte de las políticas impulsadas por el gobernador Leandro Zdero para fortalecer la infraestructura energética y promover el desarrollo productivo y social de las zonas rurales de la provincia.

Relacionado