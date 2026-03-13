LUMILAGRO DEJARA DE PRODUCIR TERMOS EN ARGENTINA E IMPORTARA DESDE CHINA

La histórica marca argentina Lumilagro confirmó que comenzará a importar desde China el 60% de los termos que comercializa en el país. La medida forma parte de una reconfiguración de su modelo productivo en un escenario marcado por la apertura de importaciones y la caída del consumo interno.

El giro en la estrategia empresarial ya tuvo consecuencias en el empleo. La firma despidió a 130 trabajadores de una planta que contaba con 200 empleados, por lo que la dotación quedó reducida a unos 70 operarios.

El gerente comercial de Lumilagro, Carlos Bender, explicó que la empresa adoptará un sistema combinado entre producción local e importaciones.

Según detalló, el 40% de los termos continuará fabricándose en Argentina, mientras que el resto llegará desde China. El directivo justificó la decisión como una adaptación a las nuevas condiciones del mercado. «Esto es re-adaptarse o morir», afirmó al referirse al escenario que enfrenta el sector.

La decisión empresarial aparece en medio de modificaciones en la política comercial del Gobierno nacional, que avanzó con medidas de desregulación del comercio exterior.

En ese marco, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger celebró la eliminación de un régimen de protección arancelaria que durante más de dos décadas había beneficiado a la industria local de termos.

El funcionario incluso ironizó en redes sociales sobre la empresa al mencionar la firma de la Resolución 835/25 del Ministerio de Economía, norma que dejó sin efecto ese esquema de protección.

Reclamos por controles y contrabando

Desde la compañía también apuntaron a otros factores que, según sostienen, afectan al sector. Entre ellos mencionaron la falta de controles fronterizos y el aumento del contrabando de productos.

Además, cuestionaron modificaciones en el sistema de estampillado que identifica a los artículos en el mercado. De acuerdo con la empresa, esos cambios dificultan distinguir entre mercadería legal e ilegal, una situación que, según advirtieron, favorece el ingreso de productos irregulares.