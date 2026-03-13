AYUDA ESCOLAR ANSES: QUIENES PUEDEN COBRAR LOS $85.000 Y QUE HAY QUE PRESENTAR

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga cada año la Ayuda Escolar Anual, un refuerzo económico destinado a acompañar a las familias en el comienzo de las clases. El beneficio está dirigido a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignaciones Familiares por hijos en edad escolar.

El monto establecido para 2026 es de $85.000 por hijo, una suma que busca colaborar con los gastos típicos del inicio del ciclo lectivo, como útiles escolares, mochilas, guardapolvos o indumentaria.

El pago corresponde a niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 17 años inclusive, siempre que asistan a establecimientos educativos reconocidos por el sistema oficial. En el caso de hijos con discapacidad, el beneficio se otorga sin límite de edad, siempre que se acredite la escolaridad o asistencia a programas de rehabilitación.

Los requisitos para cobrar la Ayuda Escolar

El beneficio alcanza a familias que perciben prestaciones de ANSES a través de:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignaciones Familiares de trabajadores registrados

Asignaciones por hijos con discapacidad

Además, se deben respetar los límites de ingresos establecidos por el sistema de asignaciones. Actualmente, el ingreso total del grupo familiar no puede superar los $5.292.758, mientras que cada progenitor no debe percibir más de $2.646.379 de manera individual.

Otro requisito clave es acreditar la escolaridad del menor, trámite que se realiza mediante el certificado que emite el establecimiento educativo.

¿Cómo tramitar la Ayuda Escolar 2026?

Para recibir el pago, los beneficiarios deben completar el trámite a través de Mi ANSES:

Ingresar a la plataforma con CUIL y clave personal. Dirigirse al apartado «Hijos» y generar el certificado escolar. Imprimir el formulario y llevarlo al establecimiento educativo para que lo firmen y sellen las autoridades. Subir una foto del documento completo en el mismo portal para finalizar la gestión.

Una vez validada la información, ANSES acredita el dinero en la misma cuenta bancaria donde se cobran las asignaciones habituales.