LOS TRES SENA SE INCLINAN POR PADECIMIENTOS MÉDICOS DESDE QUE FUERON DETENIDOS

Ricardo Osuna, el abogado defensor de la familia habló para Diario Chaco y brindó detalles sobre los «cuadros de salud» que sus defendidos le expresaron tener. Cabe resaltar que, en medio de fuertes operativos policiales y abucheos por parte de otros ciudadanos, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron trasladados al Perrando para ciertos controles clínicos.

Acuña lleva una huelga de hambre desde el inicio de su detención y Sena aseveró tener problemas de diabetes. Eso se confirmó luego de la carta de su hermana en donde le pide que empiece a «hacer show» y que haga bajar su azúcar, teniendo en cuenta que Sena padece diabetes. «Así apuramos más tu domiciliaria. No tienen nada, están esperando resultados de ADN. Mientras, no conviene ningún tipo de declaración», insistió Marcelina.

El letrado aseveró a Diario Chaco que Acuña «está bastante débil». «Cuando la vi apenas podía hablar, pero ella me dijo que estaba bien, que tenía material de lectura y para escribir, lo cual es algo que le habían sacado porque no le dejaban tener nada. Está en misma celda en la que estuvo César», detalló Osuna.

En lo que respecta a Emerenciano, en la mañana de este viernes fue trasladado de la Comisaría Tercera hasta el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) donde fue revisado por una Junta Médica de la cual aún no se tienen definiciones. «Sé que se hizo la junta médica, sé que estuvieron hasta tarde; aún se esperan los informes con el resultado y luego elevarán todo a fiscalía para ver si corresponde o no el arresto domiciliario», aseveró el abogado.

Por último, quien está detenido y es el principal acusado por el crimen de Cecilia es César Sena, hijo de ambos. Osuna confirmó a este medio que mantiene una comunicación fluida con Sena y explicó que el joven «está solo, aislado».

«Cuando habla parece que conversas con una persona que está adentro de un frasco, no cae en la realidad», continuó el defensor. Asimismo, expresó que le comentó los estados de salud de sus padres y ciertos aspectos de la causa. «Le conté como avanza la investigación, que yo posiblemente asuma la defensa de sus padres y le hablé también sobre el delicado cuadro de salud que poseen». En este punto, Osuna se refirió a la estrategia de inimputabilidad: «Las veces que hable estaba bien, de acuerdo a los relatos que figuran en el expediente no hay ninguna circunstancia que me hagan pensar alguna instancia de inimputabilidad al momento de acreditar alguna autoría».

