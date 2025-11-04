LOS SUPERCLÁSICOS DE PAREDES: LA DEUDA QUE PUEDE SALDAR EN LA BOMBONERA

El próximo domingo, la Bombonera será escenario de un momento histórico en la carrera de Leandro Paredes. El emblema de Boca tendrá, al fin, su debut como titular en un Superclásico ante River. Aunque parezca increíble, el campeón mundial y bicampeón de América con la Selección argentina nunca arrancó desde el inicio en el partido más importante del fútbol local.

De momento, el historial de Paredes frente al eterno rival es breve y curioso: apenas dos partidos, ambos entrando desde el banco y sin victorias. El domingo, con Claudio Úbeda en el banco, el mediocampista buscará romper esa racha y sumar su primer triunfo ante el Millonario.

Los dos Superclásicos de su historia

En su primera etapa en Boca, entre 2010 y 2013, Paredes jugó solo 28 partidos y convirtió 5 goles. Sin embargo, apenas tuvo dos oportunidades de enfrentar a River en partidos oficiales, y en ambas ocasiones ingresó como suplente.

El primer cruce fue el 28 de octubre de 2012 en el estadio Monumental. River, dirigido por Matías Almeyda, venía de regresar a Primera División y ese Superclásico fue el último con ambas hinchadas en las tribunas. El Millonario ganaba 2-0 con goles de Leonardo Ponzio y Rodrigo Mora, pero Boca reaccionó sobre el final.

Con solo 385 minutos en Primera, el técnico Julio César Falcioni mandó a Paredes a la cancha a los 78 minutos. El joven volante fue clave en la jugada del empate: condujo el ataque que terminó en un centro a Santiago Silva, quien la bajó para que Walter Erviti sellara el 2-2 agónico.

Boca celebra el gol del empate 2-2 en el Monumental el día que Paredes jugó su primer Superclásico en 2012 (Foto: EFE).

El segundo antecedente fue el 5 de mayo de 2013 en la Bombonera, por la fecha 12 del torneo Final. Boca, dirigido por Carlos Bianchi, volvió a empatar, esta vez 1-1. River se puso en ventaja con un gol de Manuel Lanzini al minuto de juego, pero el “Tanque” Silva igualó a los 38. Paredes ingresó a los 18 del segundo tiempo en reemplazo de Lautaro Acosta.

La oportunidad de hacer historia

Tras su paso por el fútbol europeo y consagrarse campeón del mundo con la Selección, Paredes volvió a Boca en el último mercado de pases. Ahora, con el peso de la historia sobre los hombros, tendrá la chance de vivir el Superclásico desde el arranque y buscar su primer triunfo ante River.