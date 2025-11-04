JUICIO CONTRA EL CLAN SENA: «NO HAY NADA CONTRA EMERENCIANO»

Este martes por la mañana continúa en Resistencia el juicio por la muerte de Cecilia Strzyzowski, donde siete personas se encuentran imputadas.

En ese marco, previo a la sexta audiencia del proceso, el abogado de Emerenciano Sena, Ricardo Osuna, se refirió a la situación del mismo. «No hay nada contra Emerenciano, ayer nadie lo nombró», dijo.

Asimismo, indicó que su defendido va a declarar más adelante, «para aclarar su inocencia y toda esta situación», sostuvo.

«Él nunca tuvo contacto o ningún cruce con ella (por Cecilia), porque algo hubiesen mostrado ayer o lo hubieran nombrado. El fiscal de la causa en su momento no nos hubiese dicho eso en la cara, entendiendo que, si lo largaba a Emerenciano, le iba a poner 500 tipos acá adelante y no le iba a dejar investigar», expresó Osuna.

«Eso me dijo el doctor Jorge Gómez (ex fiscal de la causa). «No tengo nada contra usted, pero no lo puedo largar», le había dicho a Emerenciano», indicó el letrado.

Consultado sobre las consecuencias del encuentro entre Gloria Romero, mamá de la víctima, y Martín Bogado, actual fiscal del caso, Osuna señaló: «El fiscal le dijo a la doctora Mongeló «Todo se paga», después que preguntó. A buen entendedor, pocas palabras. Después le va a cobrar el vuelto de lo que ella le preguntó a la testigo, porque no le gustó lo que le preguntaron. Tenían oposición férrea de que no le pregunten por esa situación, que era irrelevante y que no tenía nada que ver con la causa».

«Pero la jueza dijo que hacía a la credibilidad del testigo y es lo que le hicimos ver al jurado, que su testimonio está afectado en credibilidad, porque ya tuvo asesoramiento para venir a declarar», concluyó.