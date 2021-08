“LOS QUE USAN EL CAMBIO COMO SLOGAN, NUNCA LOGRARON CAMBIAR NADA”, ASEGURÓ CAPITANICH AL INAUGURAR OBRAS DE PAVIMENTO

El gobernador Jorge Capitanich inauguró en la mañana de este miércoles 500 metros de pavimento urbano en el barrio Independencia de Fontana. Con la habilitación de estas nuevas cuadras ya son cerca de 300 las ejecutadas en la localidad desde el 2007.

Durante el acto el primer mandatario, quien estuvo acompañado por funcionario del gabinete provincial y la intendenta Patricia Rodas, recordó las diferentes obras ejecutadas las cuales permitieron que la ciudad registre “una transformación sin precedentes”. Aseguró además que “los que usan el cambio como slogan, nunca lograron cambiar nada”

Capitanich ponderó además el ambicioso plan de pavimentación que lleva adelante el Gobierno provincial el cual tiene como objetivo llegar a 10.000 cuadras en toda la provincia.

“Con la construcción de pavimento se integra a la comunidad, se reactiva la economía, se generan empleos y los vecinos y vecinas pueden circular mejor”, mencionó.

Por otra parte detalló que en Fontana se ejecutan tres obras estratégicas: el polo tecnológico, el centro oncológico cardiológico y la instalación de la sede de Gendarmería Nacional. Mencionó que estos son “tres pilares en materia de empleo, salud y seguridad”.

“Estamos ejecutando un plan muy ambicioso de pavimento urbano en toda la geografía de nuestra provincia y hacia el año 2023 vamos a finalizar con 750 km de rutas pavimentadas”, dijo. Sobre esto destacó que entre 1983 y 2007 en la provincia se construyeron 150 km de rutas y que durante sus 12 años de gestión se va a multiplicar por cinco esa cifra.

“Para aquellos que dicen que con el pavimento no se come, les decimos que con el pavimento damos de comer a muchos industriales, a comerciantes, a constructores y a vecinos y vecinas”, aseveró y agregó que “lo que estamos haciendo es integrar a la comunidad”.

El gobernador mencionó además que “estas inversiones Inversiones son hechos, no palabras”. “Muchos han tenido la oportunidad también de gobernar la provincia y no lo hicieron, no supieron, no pudieron o no quisieron quizás, pero nosotros lo quisimos, lo pudimos hacer, lo queremos hacer y el verdadero cambio pasa cuando le cambiamos la vida a la comunidad y a las personas”.

