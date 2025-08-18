Los hermanos Auzmendi, dos desconocidos que brillaron en el fútbol argentino este fin de semana

El fútbol argentino siempre entrega historias inesperadas, y la de los hermanos Auzmendi es una de ellas. Rodrigo, de 23 años, se convirtió en héroe del Taladro con un gol y una asistencia en el 3-2 sobre el Pincha, triunfo vital en la pelea por la permanencia. Agustín, el mayor, de 28, fue figura en Godoy Cruz al anotar los dos tantos del Tomba en la derrota 4-2 frente a River en Núñez.