LOS HERMANOS AUZMENDI, DOS DESCONOCIDOS QUE BRILLARON EN EL FÚTBOL ARGENTINO ESTE FIN DE SEMANA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Rodrigo comenzó la remontada de Banfield ante Estudiantes, mientras que Agustín le metió un doblete a River en el Monumental.
Rodrigo y Agustín, surgidos en el ascenso y forjados en el fútbol de Honduras, se robaron las miradas en la quinta fecha del Torneo Clausura 2025: uno fue clave en la remontada de Banfield frente a Estudiantes y el otro marcó un doblete nada menos que en el Monumental ante River.
El fútbol argentino siempre entrega historias inesperadas, y la de los hermanos Auzmendi es una de ellas. Rodrigo, de 23 años, se convirtió en héroe del Taladro con un gol y una asistencia en el 3-2 sobre el Pincha, triunfo vital en la pelea por la permanencia. Agustín, el mayor, de 28, fue figura en Godoy Cruz al anotar los dos tantos del Tomba en la derrota 4-2 frente a River en Núñez.
El recorrido de Agustín Auzmendi
Nacido el 1° de febrero de 1997, comenzó su carrera en Acassuso y tras un paso fugaz por Colombia encontró su lugar en Honduras. Primero en Olancho, donde convirtió 23 goles en 35 partidos, y luego en Motagua, club en el que se consagró campeón y marcó 53 tantos en 80 encuentros. Esa eficacia lo llevó a Godoy Cruz a principios de 2025, donde ya suma siete gritos en 19 partidos y se transformó en la carta de gol del equipo en la Copa Sudamericana.
El camino de Rodrigo Auzmendi
El menor de los Auzmendi nació el 2 de marzo de 2001 e hizo inferiores en Porto, Plaza Colonia y Gimnasia LP, aunque debutó recién en 2022 en San Marcos de Arica (Chile). Tras ascender y pasar al Motagua, brilló junto a su hermano en la delantera. Con 24 goles en 49 partidos en Honduras, fue pedido expresamente por Pedro Troglio para Banfield en este Clausura 2025. Y no tardó en responder: en apenas cuatro partidos ya gritó dos veces, ambas decisivas.
En la fecha 5, Rodrigo descontó ante Estudiantes con una aparición en el segundo palo y luego asistió a Lautaro Ríos en el empate parcial, siendo fundamental en el 3-2 del Taladro. Agustín, por su parte, silenció al Monumental con dos tantos para el Tomba: primero tras una gran jugada de Santino Andino y luego desde el punto penal.
Más allá de los resultados de sus equipos, los Auzmendi se convirtieron en protagonistas inesperados de un fin de semana lleno de goles en el fútbol argentino. Dos hermanos que llegaron desde el anonimato, con un recorrido singular y mucho esfuerzo, y que hoy hacen ruido en la máxima categoría.