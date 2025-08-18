CUATRO DETENIDOS POR EL ROBO DE 35 TONELADAS DE SOJA

La Policía logró esclarecer un millonario robo de soja ocurrido en un campo de Concepción del Bermejo, donde delincuentes sustrajeron entre 30 y 35 toneladas de granos tras violentar cinco silobolsas.

La investigación, llevada adelante por la comisaría local junto a la División de Investigaciones Complejas de Charata y la Sección Rural de Pampa del Infierno, permitió identificar a varios de los presuntos implicados.

Según los testimonios recogidos, algunos reconocieron haber sido contratados para cargar la soja de manera irregular, lo que llevó a establecer la identidad de los supuestos organizadores del hecho, en el barrio Primavera de Pampa del Infierno.

Durante los operativos, fueron detenidos tres hombres de 59, 53 y 44 años, oriundos de Buenos Aires, quienes habrían actuado como compradores. También se secuestró un Chevrolet Corsa verde, utilizado en el ilícito.

Además, fue demorado un hombre de 36 años, conductor de una camioneta Chevrolet S10 blanca, acusado de haber trasladado a parte de los cargadores hasta el campo.

La Fiscalía en turno dispuso que los tres compradores queden detenidos y sean notificados en la causa por «supuesto robo».