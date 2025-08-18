CAUSA POR LA ADJUDICACIÓN DE TIERRAS FISCALES CITAN A INDAGATORIA A CAPITANICH PARA EL 9 DE SEPTIEMBRE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080 El Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña fijó una serie de audiencias indagatorias que se llevarán a cabo de forma virtual el 8 y 9 de septiembre de 2025, en el marco de la supuesta maniobra por la adjudicación de tierras fiscales.

Entre los citados se encuentra el exgobernador de la provincia, Jorge Capitanich, quien deberá presentarse a declarar el martes 9 de septiembre a las 11 a través de una plataforma virtual.

La convocatoria reviste especial importancia debido al peso político de Capitanich, ex jefe de Gabinete de la Nación y tres veces gobernador del Chaco, lo que coloca a la causa en un escenario de fuerte interés público.

Además, están citados otros imputados, entre ellos Mauricio Ariel Cian, quien cambió su representación legal y será indagado el 8 de septiembre a las 8:30. Durante esa misma jornada también deberán declarar Nelson Ariel Pochón, Diego Soneira, Federico Storti, Federico Gabriel Soneira y Leandro Nicolás Bessone.

El 9 de septiembre, además de Capitanich, comparecerán Marta Elena Soneira, exministra de Ambiente y Desarrollo Teritorial; Sheina Waisman y Darío O. Giménez.

Las audiencias fueron solicitadas por el fiscal federal, Patricio Sabadini, y autorizadas por el tribunal de alzada, en el marco de la investigación en curso.

