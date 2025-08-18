Hamas aceptó el alto el fuego propuesto por Qatar y Egipto: se espera ahora por la respuesta de Israel

El primer ministro de Qatar llegó a Egipto para reunirse con mediadores sobre un posible acuerdo de rehenes, según informaron a The Jerusalem Post fuentes familiarizadas con los detalles.

Hamas recibió una propuesta actualizada de alto el fuego de Egipto y Qatar durante una reunión a la que también asistieron representantes de varias facciones palestinas, informó Al-Araby TV.

Esta propuesta se da en momentos en que Israel se dispone a tomar el control total de Ciudad de Gaza, donde se hacinan cientos de miles de desplazados palestinos y se cree que está retenidos los rehenes capturados por Hamas en el ataque del 7 de octubre de 2023.

Los planes israelíes de ocupar Ciudad de Gaza, la urbe más grande del enclave, generó en Israel masivas manifestaciones de protesta durante todo el fin de semana.

Egipto, Qatar y Estados Unidos mediaron entre Israel y Hamas desde el inicio de la invasión a Gaza, que ya causó la muerte de 62 mil palestinos, más de la mitad de ellos mujeres y niños.

Foto gentileza Télam.

Hasta ahora, los esfuerzos de los mediadores no lograron alcanzar un alto el fuego duradero en la guerra en curso, que durante más de 22 meses generó una grave crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

La última tregua negociada por mediadores qataríes, egipcios y estadounidenses, que entró en vigor en enero, fue rota por Israel en marzo. Desde entonces, Israel impuso un bloqueo total, causando hambruna e inanición. Más de 260 palestinos murieron debido a la hambruna provocada por Israel.