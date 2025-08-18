LA LISTA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA PARA LA DOBLE FECHA DE ELIMINATORIAS: LAS NOVEDADES DE SCALONI
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
José López y Alan Varela e suman a la prelista de 31 jugadores que enfrenta Venezuela y Ecuador. Lionel Messi vuelve tras su lesión.
Con Lionel Messi como eje y referente, Lionel Scaloni dio a conocer este lunes la prelista de 31 futbolistas convocados para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputará a comienzos de septiembre frente a Venezuela y Ecuador.
La principal novedad de la lista son dos caras nuevas que sorprenden por su irrupción en el radar del DT: el mediocampista Alan Varela, ex Boca actualmente en Porto, y el delantero José Manuel López, surgido de Lanús y figura goleadora en Palmeiras.
Además de estas incorporaciones, la convocatoria refleja el regreso de dos campeones del mundo que no habían estado en la anterior lista por lesiones: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Ambos, junto a Leandro Paredes -ahora en Boca-, son los únicos futbolistas que juegan en el fútbol argentino presentes en la citación. Estos regresos aportan experiencia y seguridad al grupo, combinando jerarquía con jóvenes que buscan afianzarse en la Mayor.
En cuanto a las ausencias, Alejandro Garnacho sigue sin recuperar su lugar en Manchester United y, por ende, no integra la prelista, mientras que Paulo Dybala continúa siendo convocado de manera intermitente desde su consagración en el Mundial de Qatar 2022.
A pesar de esto, varios jugadores jóvenes mantienen su chance de mostrarse ante Scaloni: Julio Soler se impuso por sobre Valentín Barco, y también fueron convocados Nicolás Paz, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono y Valentín Carboni, este último recuperado de una rotura de ligamentos.
José López y Alan Varela, las novedades de Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias
La inclusión de López y Varela refleja, además, la intención del cuerpo técnico de sumar variantes tanto en ataque como en el mediocampo, ofreciendo nuevas alternativas para los partidos cruciales que definen la clasificación hacia la próxima Copa del Mundo.
José Manuel López llega en un gran momento goleador en Brasil, mientras que Alan Varela aporta control y dinámica desde la mitad de la cancha, reforzando la estructura táctica del equipo.
Con esta prelista, Scaloni mantiene un equilibrio entre experiencia, juventud y rendimiento reciente. La expectativa es alta, sobre todo por ver cómo los nuevos integrantes se adaptan a la Selección y cómo Messi retoma la conducción del equipo tras superar su lesión.