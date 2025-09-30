LOS ELOGIOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA PARA FRANCO MASTANTUONO TRAS LA GOLEADA DEL REAL MADRID EN LA CHAMPIONS

Este martes, el Real Madrid goleó como visitante 5-0 al Kairat Almaty por la segunda fecha de la Champions League. Franco Mastantuono fue titular y tuvo un partido positivo que despertó elogios por parte de la prensa española.

El argentino fue protagonista del encuentro, ya que le cometieron el penal que derivó en el 1-0 parcial del Merengue. Además, sobre el final de su participación, estuvo cerca de convertir: su remate de derecha fue parado por el arquero del equipo kazajo. Finalmente, fue reemplazado por Rodrygo a los 70 minutos.

Franco Mastantuono fue protagonista en la goleada del Real Madrid por Champions: le cometieron un penal. (Foto: EFE)

“Demostró personalidad, en ocasiones demasiada, algo que le costó alguna pérdida por madurar demasiado el balón. Pero mostró ‘ese gen competitivo’, innegociable en Franco, que le hace incalculable para Xabi. Y ese es su mayor valor. Así logró forzar el penalti que descerrajó la lata”, escribieron en su análisis en el Diario As.

De esta manera, Mastantuono sigue sumando minutos importantes con la camiseta del Real Madrid y se afianza como un indiscutido para Xabi Alonso.