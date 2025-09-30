BOCA VOLVIÓ A LOS ENTRENAMIENTOS SIN RUSSO Y CON EL FOCO PUESTO EN LA RECUPERACIÓN DE CAVANI

Boca retomó sus entrenamientos en el predio de Ezeiza sin la presencia de Miguel Ángel Russo, que continúa en reposo por decisión de los médicos. En el inicio de la semana, el plantel trabajó al mando de Claudio Úbeda, dirigió al equipo el sábado pasado en la derrota ante Defensa y Justicia (2-1) por la décima fecha del Torneo Clausura.

Boca Juniors retomó sus entrenamientos sin Russo y con Cavani (Foto: IG @bocajrs)

El entrenador de 69 lleva adelante un tratamiento por su enfermedad de base, que le impide por el momento dedicarle tiempo completo a su actividad. Por esa razón, no estuvo el sábado pasado en Florencio Varela, donde el equipo perdió ante Defensa y Justicia.

En el regreso al trabajo, Boca puso el foco en al recuperación de Edinson Cavani, capitán del equipo, que se perdió los últimos dos partidos por una lesión muscular.

El delantero uruguayo sufrió una distensión en el psoas derecho y apunta a volver el fin de semana próximo cuando Boca reciba a Newell’s en la Bombonera.

Con la posible vuelta del Matador y la titularidad de Leandro Paredes, antes de sus compromisos con la Selección de Lionel Scaloni, Boca buscará regresar a la zona de clasificación para Copa Libertadores 2026.

Tras perder con Florencio Varela, Boca salió de esa posición y quedó en zona de Copa Sudamericana.

De recuperarse, Cavani sería titular ante Newell´s (Foto: X @Tato_Aguilera)

El eequipo está cuarto en la Tabla Anual con 47 puntos, debajo de Argentinos Juniors (47), River (49) y Rosario Central (50).