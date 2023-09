LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS PRESENTARON SUS PROPUESTAS EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE DEBATE PREELECTORAL

A diferencia de la jornada anterior realizada en Charata, los candidatos a diputados de la provincia del Chaco se enfrentaron en Resistencia a debatir de cara a las generales.

En la jornada de este lunes los candidatos a diputados presentaron sus propuestas de cara a las elecciones generales del próximo 17 de septiembre.

Es así que, nuevamente Santiago Perez Pons (Frente Chaqueño), Jaime Parra Moreno (Frente Integrador), Iván Gyöker (Juntos por el Cambio) y Agustín Romero (Corriente de Expresión Renovada) debatieron acerca de diferentes puntos de interés y presentaron sus propuestas.

A diferencia del encuentro anterior, la cita fue en el Salón Casablanca Gala de Resistencia y el debate fue moderado por el periodista Fabio Rodriguez. Los ejes sobre los que hablaron los candidatos fueron:

Empleo y promoción social.



Educación y salud.



Servicios públicos e infraestructura, desarrollo urbano y vivienda.



Temática abierta: tres preguntas de redes, teléfonos y otros.



EMPLEO Y PROMOCIÓN SOCIAL

El primero que tomó la palabra en este eje fue el candidato de JxC, Iván Gyöker . «Se nos ríen en la cara, nos toman el pelo. Nos hablan de pleno empleo y vivimos en una provincia donde los jóvenes tienen que irse para encontrar un mejor futuro. Chaco tiene una empresa cada 1000 habitantes, en el fondo de tabla en lo que corresponde a empresas privadas. Tenemos que darle herramientas a los jóvenes para que puedan insertarse en el mercado laboral. Hoy tenemos muchos desafíos y tenemos que hacer cambios profundos. Tenemos que darles herramientas a los jóvenes para que puedan insertarse en el mercado laboral», expresó.

En ese mismo marco, remarcó que: «Se habla de la revolución del algodón. Esta es una administración que no saca el pie de encima a los productores agropecuarios. No salen de sus oficinas, no hablan con los productores. Chaco está en la posición 17 en el ranking de exportaciones, a pesar de la producción de algodón, del tanino, del sector vacuno. Se están haciendo las cosas mal y vamos a corregirlas«.

«Lo que vamos a hacer con el Gobierno de Leandro Zdero es generar acciones cooperativizando, generando cadenas logísticas, generando verdadera apertura al mercado. Queremos que los que cobren un plan o ayuda sigan haciéndolo, en tanto y cuanto se capacite. No queremos que vayan a los piquetes. Vamos a generar convenios de gestión privada y tener leyes de promoción del empleo para que todos puedan ser dueños de sus esfuerzos. No queremos que el Estado les diga qué hacer. Queremos libertad para la ciudadanía. El Chaco es netamente de espíritu emprendedor«, concluyó el ítem.

En segundo lugar, tomó la palabra el candidato del CER, Agustín Romero , que destacó: «Tenemos que desarrollar empleo privado en la provincia del Chaco, es por eso que nosotros entendemos que ningún chaqueño ha salido de la pobreza por recibir un plan social».

«El plan social no saca a la gente de la pobreza , solo es una ayuda», aseveró contundente.

En relación a las propuestas, explicó: «La única verdad es la realidad y es que en el Chaco tenemos el 53% de necesidades básicas estratégicas». En este sentido, destacó tres líneas de acción estratégica: «La primera tiene que ver con mejorar la industria alimenticia y el poder adquisitivo de los chaqueños, la segunda desarrollar industrias y agronegocios y la tercera tiene que ver con crear nuevas industrias.

«Queremos proponer la creación de la economía del conocimiento con la materialización de un polo científico y tecnológico. Esas son las carreras del futuro y el empleo chaqueño es muy valorado en el mundo. Otro de las aristas que destacó Romero fue el impulso de la economía turistica», concluyó Romero.

El tercero turno fue para el candidato del Frente Renovador, Jaime Parra Moreno . «Los índices de empleo nos preocupan, tenemos una provincia muy rica pero con falta de empleo genuino. Vemos que la única empresa que progresa es la de los piquetes. Hoy los planes sociales les dicen que ese es un trabajo», comenzó Moreno.

A su vez, Moreno agregó: «Queremos darle trabajo que dignifique a quien hoy recibe un plan social. Tenemos así un proyecto en la Legislatura para generar un empleo honesto y se basa en que la persona para conversar en plan debe capacitarse, debe confirmar la educación de sus hijos presentando el certificado de escolaridad cada año y no cometer delitos. Hablamos de convertir el plan social en un trabajo verdadero «.

El encargado de cerrar el bloque de Empleo y Promoción Social fue el candidato por el Frente Chaqueño, Santiago Pérez Pons .»Cuando hablamos de que hay dos modelos económicos en pugna, no lo decimos como slogan. Durante nuestra gestión se generaron más de 4 mil puestos de trabajo por año. Durante la gestión de Macri, se cerraron más de 250 empresas en la provincia ¿En serio nos van a hablar de trabajo y de defensa de la Industria?», comenzó el actual Ministro de Planificación, Economía e Infraestructura de la provincia.

«Es la primera vez que Chaco superó los 102.000 empleos privados. Creamos la agenda de empleo y la vamos a potenciar, potenciando el régimen de producción industrial. Los datos no mienten. Durante la última gestión de Rozas se firmaron 18 decretos de promoción industrial, con Nikisch 19. Con Jorge Capitanich fueron 200 los decretos firmados. Lo que hicieron en cuatro años, nuestro gobernador lo hizo en cada año de gestión «, agregó.

Finalizando, anunció los proyectos de ley que presentaría en caso de llegar a la Legislatura: «Tenemos una serie de leyes que voy a presentar y se basan en cuatro ejes, Ley de promoción de empleo privado registrado, Ley de primer empleo, Ley de pasantías rentadas y Ley de promoción industrial».

EDUCACIÓN Y SALUD

Quien inauguró el segundo bloque fue el representante del CER, Agustín Romero , que expresó que el espacio pretende «recuperar la relacion con los docentes». «Creemos que es necesario poner en valor la institución educativa, que es un vehículo al trabajo y al desarrollo local», agregó.

A su vez, continuó: «Proponemos una serie de iniciativas legislativas como la ley de compensación salarial docente y avanzar en la titularización y concursos de antecedentes y oposición para terminar con la precariedad. Queremos mejorar la situación de los docentes y a partir de allí incrementar la calidad educativa y tenemos un enorme desafío, eso comprende realizar una ley de educación chaqueña».

Por último, sobre el tópico salud , dijo que «hay que trabajar fuertemente en la prevención y nutrición». A continuación, concluyó anunciando que es necesario que «se aplique la carrera sanitaria y una ley de compensación laboral para potenciar el arraigo para los médicos que trabajan en el interior y crear un sistema de recupero de fondo».

A continuación, Jaime Parra Moreno abordó el tópico. «Necesitamos que los docentes estén bien pagados, que tengan un salario que les permita mejorar la calidad educativa. Es importante la infraestructura escolar, si bien hay nuevas escuelas también es importante el mantenimiento. La gran mayoría de los establecimientos de la provincia no tienen un acceso a internet acorde.

Además, dijo «estar procupado por la actualidad de la salud en la provincia» y que «no es una prioridad para este Gobierno» . A continuación agregó que: «La salud se basa en tres patas: infraestructura, trabajadores e insumos. Se descuida lo más básico, la prevención y la atención primaria, vemos que en la mayoría de los hospitales no atienden consultorios externos y es imposible conseguir un turno con un especialista».

El tercer candidato en opinar sobre el presente tópico fue Santiago Pérez Pons . «La salud y la educación son derechos fundamentales que les fueron negados a los chaqueños durante muchos años. En nuestra gestión nos encargamos de democratizar el acceso pero sobre todo para garantizar y recuperar la dignidad de los docentes y los médicos«, comenzó.

A su vez, agregó:»Muchos centros de salud y hospitales hoy cuentan con una mejor infraestructura tecnológica. Declaramos la emergencia sanitaria en relación de recursos humanos porque sabemos que es un problema. Vamos a incorporar nuevos médicos y enfermeros. Vamos a confiar la salud de nuestra familia a quienes eliminaron el ministerio de salud? Yo no».

Por último, centrándose en Educación, Pérez Pons expresó: «Quiero hablarles a los docentes, somos el único gobierno que aprobó la cláusula gatillo por decreto, me quiero comprometer a seguir garantizando que eso ocurra. Quiero proponer que para el año 2025 la mitad de las escuelas de la provincia eduquen en programación y robótica. Nosotros no somos los que eliminaron el conectar igualdad a los jóvenes».»

El último candidato en expresar sus puntos fue Iván Gyoker . «El 41% de los jóvenes de la provincia de 18 a 24 años no estudia ni trabaja, eso es lo que lograron. La educación pública es una vergüenza. Tuvo que haber una tragedia para que el Ministerio de Educación se entere de lo que está pasando»

«Los docentes pasan más tiempo en las rutas que dando clase, eso es lo que pasa en nuestra provincia. No les interesa dignificar, les interesa hacer anuncios electorales. Proponemos hacer un cambio de currícula profundo donde vamos a incluir ciencias duras, hay que darles herramientas para que salgan a un mundo tan duro, nueva infraestructura para que los chicos tengan acceso a la tecnología.», agregó.

Concluyendo y referenciándose al apartado Salud, Gyoker expresó que «es un calvario la visita a la salud pública, parecen casas del horror, se caen a pedazos los hospitales, no hay insumos. Están robando la vida a la gente. Tenemos un plan para resolverlo, vamos a volver a la ley del recupero de gastos, capacitar al personal, mejorar las cadenas de pagos para los insumos, fortalecer los centros de atención primaria».

SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Para el último bloque, el candidato que inició el debate fue Jaime Parra Moreno . «Todo se enfoca en el ladrillo, en el cemento, no se tiene en cuenta que la obra es un servicio público de algo que demanda el ciudadano. Uno va al Registro Civil y no puede hacer un trámite«, comenzó.

«No hay transparencia en la entrega de viviendas, el acueducto, se la hizo pero no funciona y no preocupa que tantas veces se la haya inaugurado y resulta que al abrir una canilla el agua que sale no es apta para consumo «, continuó.

Por último, en candidato de Frente Renovador cerró diciendo: «Tenemos que dar garantía de la obra pública, eso es algo que se debe exigir a cada empresa porque no se pueden tolerar fallas edilicias. Eso va a hacer que cada empresa realmente haga conciencia».

En segundo turno, el candidato del oficialismo, Santiago Pérez Pons declaró: «Hemos finalizado en nuestra gestión cuatro obras por día, que es algo inédito. Hacemos obra pública porque democratizamos el vivir mejor, queremos que cada persona se desarrolle en el lugar donde nació y eso se puede hacer porque organizamos el gasto público».

«Hace cuatro años sufrimos una parálisis de la obra pública, hoy se llenan la boca hablando de agua sucia pero lo que no dicen del segundo acueducto es que cuando gobernó JXC paralizó la obra. En estos cuatro años hicimos obras con los 70 municipios y cumplimos con el 90% de las obras pautadas con los intendentes», agregó.

A continuación apuntó contra los candidatos a gobernador de los otros partidos : «Leandro Zdero votó en contra de todas las obras cuando se presentó el Presupuesto. Gustavo Martínez hizo 40 cuadras de pavimento, Capitanich más de 2000 cuadras».

Por último, concluyó: «El único proyecto político capaz de continuar con la transformación que se viene haciendo es el Frente Chaqueño, tenemos mucho para mejorar sobre todo en servicios públicos pero este equipo tiene mucho más para darles. La obra pública es cambiarle la vida a la gente «.

A continuación de Pérez Pons, el siguiente que candidato que expuso fue Iván Gyoker . «¿Qué sería del Chaco sin el régimen de Capitanich?», comenzó preguntándose el candidato de Juntos por el Cambio. «No seríamos la provincia más pobre del país . Seguimos viviendo como en el siglo 19 en muchas localidades del Chaco. En Sáenz Peña la mitad del año salió marrón y nadie se hizo cargo», expresó.

«No está listo el acueducto, nos mienten en la cara y para eso tenemos solución. Vamos a poner funcionarios responsables que le digan la verdad a la gente. Ilusionan todos los años electorales a la gente y es mentira. No hay forma de que tengamos un sector privado que se desarrolle si no tenemos un mínimo de previsibilidad. El mayor deudor de luz es el Estado, tenemos un servicio pésimo y cada vez que suben dos grados se corta «, agregó.

Por último, expresó: «Vamos a trabajar para poder hacer la autovía desde Basail hasta Puerto Eva Perón y explotar el corredor bioceánico. Necesitamos un desarrollo de infraestructura para que todo se equipare».

«Somos candidatos a diputados. Vamos a hacer leyes y resoluciones y en eso tenemos que trabajar, creo que uno de los problemas del gobierno provincial sería unificar el ministerio de planificación con economía e infraestructura», comenzó en su turno el candidato Agustín Romero .

«Tenemos una problemática muy alarmante con el acceso a la tierra. Tenemos muchos terremotos en estado de ocupación y es algo urgente de abordar. Los problemas de la realidad son integrales. Es importante un plan director de servicios públicos domiciliarios, llegar al 100% de la provincia con agua y con luz. posteriormente avanzar con el gas y la conexión a internet», agregó.

«Proponemos una Ley de Emergencia del ordenamiento territorial con articulación de todos los organismos del Estado y la creación de un Procrear chaqueño«, concluyó Romero.