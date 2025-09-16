¿LOS ALIMENTOS COCIDOS DEBEN IR A LA HELADERA?
Según el organismo nacional, algunas bacterias pueden multiplicarse muy rápidamente si el alimento es conservado a temperatura ambiente.
Estos días, desde el Senasa volvieron a lanzar una advertencia a la comunidad sobre la conservación de los alimentos, ya que suelen surgir dudas.
Según indicaron, los alimentos cocidos deben ir en la heladera por varias razones clave:
- Evitar la proliferación de bacterias. Cuando la comida cocida queda a temperatura ambiente, entra en la llamada «zona de peligro» (entre 5° C y 60° C), donde las bacterias se multiplican muy rápido.
- Prevenir intoxicaciones alimentarias. Bacterias como Salmonella, Escherichia coli o Listeria pueden crecer si los alimentos no se refrigeran a tiempo, aumentando el riesgo de enfermedades.
- Mantener la calidad y frescura. La heladera no solo frena el crecimiento bacteriano, también ayuda a conservar el sabor, el aroma y la textura de los alimentos cocidos.
- Aprovechar mejor la comida. Guardarlos bien refrigerados permite consumirlos de manera segura en los días siguientes, reduciendo desperdicios.