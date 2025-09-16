A qué hora ver hoy martes el Segundo Round de La Voz Argentina

La Voz Argentina: quién fue el nuevo eliminado del Team Miranda!

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego

Este lunes el Segundo Round de La Voz Argentina continuó y fue el turno del team Miranda!, quienes tuvieron que evaluar la presentación de todos sus integrantes y tomar la decisión de eliminar a uno.

En esta oportunidad, los siete participantes que quedaban en competencia subieron al escenario para presentar su canción e intentar conquistar al jurado para seguir en el programa.

Con la llegada de esta nueva etapa, también aparecieron los Co coaches, que esta vez podrán votar y dar su opinión de lo que vean. En este caso, La Joaqui fue la encargada de acompañar a Lali y ayudarla a tomar sus decisiones.

Aimel Sali, Emiliano Villagra, Thomas Guzmán, Sofía Verna, Pablo Cuello, Joaquín Martínez y Eugenia Rodríguez fueron los artistas que se batieron a duelo y dejaron todo para continuar en la competencia.

Después de ver todas las presentaciones, llegó el momento de tomar decisiones. Joaquín Martínez fue el primer salvado de la noche . El neuquino había interpretado “Cuarto menguante”, de Raly Barrionuevo.

Luego, en segundo lugar y tras un largo debate, Juliana comunicó que quien seguía rumbo a la próxima etapa era Eugenia Rodríguez, en el día de su cumpleaños, lo hizo con “Inolvidable”, de Laura Pausini.

Ale Sergi fue el encargado de dar a conocer el nombre de la última persona salvada: Pablo Cuello . El tucumano había interpretado “Señora de las 4 décadas”, uno de los grandes clásicos de Ricardo Arjona y conquistó a todos.

Una vez que el dúo pop tomó su decisión, llegó el momento de conocer los puntajes del resto de lo coaches y co coaches. Emiliano Villagra fue el primero en pasar a la próxima etapa.

Sofía Verna , que se lució mostrando su versatilidad al pasar de un tema de Céline Dion a uno de folclore, se salvó antes del mano a mano final que quedó entre Thomas Guzmán y Aimel Sali .

«Es una decisión fuertísima la de esta noche. ¡Quién sigue en el Team Miranda! por votación de los coaches y co-entrenadores es Thomas», comunicó Nico Occhiato , dando a conocer así la eliminación de Aimel