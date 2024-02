LO QUE LOS CHAQUEÑOS DEBEN CONOCER

Estos recursos suelen destinarse para el desarrollo de programas educativos, de salud, obra pública y ayuda a los #Municipios ; recursos de #ANSeS para financiar el déficit de cajas previsionales provinciales no transferidas a la #Nación ; fondos para el desarrollo de parques industriales o fomentos a la producción; recursos para el Fondo Nacional de #IncentivoDocente ; Aportes del Tesoro Nacional ( #ATN ) financiado con parte de la recaudación tributaria; Asistencia a #camino Provincias vía desembolsos no reintegrables y otros fines, dependiendo de lo estipulado en el #PresupuestoNacional

Todos esos recursos que nuestra provincia recibió durante la gestión anterior, no contribuyeron para que podamos tener menos pobreza, menos marginalidad, mejor empleo, mayor prestación de los servicios públicos; por el contrario, agravaron la situación, en beneficio de unos pocos y significaron la degradación para muchos #chaqueños . Como si esto fuera poco, no se pagaron los compromisos contraídos, se endeudó de manera escandalosa al #Estado y se hipotecaron los recursos de las próximas administraciones.

Quienes abrazamos los principios e ideales de la fuerza política en la que militamos desde muy jóvenes, que no formamos parte de ninguna casta, no podemos menos que advertir que no hay otro camino que no sea el #diálogo, insistiendo con que nos sentemos alrededor de una mesa, con el compromiso de aportar ideas y muchas veces, ceder en nuestras pretensiones por el bien común. No hay otro camino.