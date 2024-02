EL GOBERNADOR TORRES, DURO CONTRA MILEI: «NOS VAMOS A DEFENDER HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS»

«¿Qué le puede pasar a una persona para tener tanto odio y resentimiento?», expresó Ignacio Torres sobre el presidente y dijo: «No le estamos mendigando nada a nadie»

La Legislatura de Chubut respalda al gobernador Ignacio Torres en su disputa con el Gobierno nacional por la retención de fondos de coparticipación, que ascienden a $13.500 millones en lo que va del año. En una sesión extraordinaria, todos los bloques parlamentarios locales respaldaron al mandatario provincial, quien fue apoyado por los intendentes de los municipios chubutenses.

Torres afirmó que «parte de gobernar es explicar» y que en momentos de incertidumbre es necesario llevar tranquilidad. Agradeció el apoyo de los intendentes, destacando que «la defensa de los intereses de la provincia va más allá de la afiliación política de cada municipio». El gobernador aseguró que están peleando por algo justo y que no se dejarán «apretar» por el Gobierno nacional.

En busca de más apoyo, Torres se reunirá con los gobernadores patagónicos en el Senado de la Nación. El texto de apoyo de la Legislatura encomienda al Poder Ejecutivo a ejecutar todas las acciones necesarias para hacer cesar la retención ilegal de fondos por parte del Gobierno nacional. Los diputados firmantes destacaron la necesidad de recuperar los recursos correspondientes al régimen de coparticipación federal de impuestos y al Fondo de Compensación del Transporte Público.

«Somos una provincia chica, pero nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias. El 7 de marzo tenemos la oportunidad de sellar un parlamento patagónico, para hermanar a las provincias del sur», remarcó Nacho. Y agregó: «Nunca debimos haber llegado a esta situación. Yo quiero dialogar, no me quiero pelear con nadie. Pero no me voy a dejar apretar por nadie».

La sesión extraordinaria fue convocada en medio de críticas cruzadas entre Torres y el Presidente, con el gobernador suspendiendo un zoom con gobernadores y legisladores del PRO para ocuparse de la situación local. Torres oficializó la denuncia que llevará a la justicia provincial y a la Corte Suprema por la quita de recursos coparticipables.

En el marco de esta disputa, se hicieron públicos una serie de chats privados en los que funcionarios provinciales respondían a mensajes del ministro del Interior Nacional, Guillermo Francos. El ministro de Economía de Chubut, Facundo Ball, publicó mensajes que, según él, demostraban la «mala fe» del gobierno nacional. El vicegobernador Gustavo Menna también replicó a estos mensajes, desmintiendo su contenido.

