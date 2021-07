LLEGÓ UNA OFERTA MILLONARIA A RIVER: ORLANDO CITY DE LA MLS ELEVÓ UNA PROPUESTA FORMAL PARA QUEDARSE CON EL DELANTERO JULIÁN ÁLVAREZ

El periodista Hernán Castillo informó en TNT Sports que el equipo estadounidense tiene intenciones de contratarlo y su representante, en diálogo con TNT Sports, lo confirmó.

Orlando City (Estados Unidos) envió una oferta formal por Julián Álvarez. Este jueves por la noche arribó a las oficinas de River una propuesta concreta del equipo estadounidense que compite en la MLS para quedarse con el delantero, según informó el periodista Hernán Castillo en Halcones y Palomas (lunes a viernes a las 12 por TNT Sports).

Fernando Hidalgo, su representante, lo confirmó en diálogo con TNT Sports. «Yo no traté con el Orlando City, no tuve ningún contacto con ellos. Le enviaron una oferta de US$7 millones a Mariano Brandao. A mí me llamaron para que intercediera para que River dé una respuesta, le dije que sí, que me manden la oferta para acercarla a River«, explicó.

«Lo único que hice fue hacer de interlocutor: me llegó la oferta y yo se la pasé a River. Ahora River decidirá su futuro. Si ellos aceptan, le preguntaré a Julián a ver qué quiere. Ya hemos recibido ofertas de la MLS, pero Julián ya había dicho que no. Julián no se quiere ir ni presiona para irse», dejó en claro Hidalgo.

En principio, la oferta sería seductora para River desde el punto de vista económico, pero Álvarez , según las palabras de su representante, ya ha rechazado otras propuestas desde el fútbol de la MLS. Ahora es Orlando City el equipo que busca contratarlo. ¿Qué pasará?

