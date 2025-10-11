LLEGA JAVIER MILEI A RESISTENCIA: TODO LISTO PARA EL ACTO EN LA PLAZA BELGRANO

La visita del presidente Javier Milei a la capital chaqueña ya es inminente. Este sábado 11 de octubre, desde las 10 de la mañana, el mandatario nacional arribará a Resistencia para participar de un acto en el marco de la campaña legislativa de la Alianza La Libertad Avanza – Lista 503, rumbo a las elecciones del 26 de octubre.

El encuentro se desarrollará en la Plaza Belgrano, ubicada en la intersección de las avenidas Paraguay y French, donde Milei encabezará un acto público junto a militantes, seguidores y dirigentes locales. Durante su discurso, se espera que brinde un mensaje de apoyo a los candidatos chaqueños del espacio libertario y exponga su visión sobre los principales desafíos económicos y políticos del país.

El presidente estará acompañado por Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, candidatos al Senado de la Nación, junto a Mercedes del Rosario Goitía y Guillermo Agüero, postulantes a la Cámara de Diputados por la misma lista.

Según adelantaron desde el espacio, Milei reafirmará su compromiso con el federalismo, la libertad económica y el desarrollo productivo del interior, invitando a los chaqueños a acompañar «el proyecto de transformación nacional» que promueve La Libertad Avanza en todo el país.

Operativo especial de seguridad y tránsito

Las autoridades provinciales y municipales desplegarán un operativo especial de prevención y seguridad vial en los alrededores de la Plaza Belgrano.

El dispositivo, coordinado entre fuerzas federales, Policía del Chaco y áreas municipales, busca garantizar el normal desarrollo de la actividad ante la expectativa de una importante concurrencia de público.

Habrá cortes y desvíos de tránsito en las siguientes intersecciones:

Italia y Saavedra

Italia y Paraguay

Italia y Ayacucho

Córdoba y French

Córdoba y López y Planes

Pellegrini y Saavedra

Pellegrini y Paraguay

Pellegrini y Ayacucho

Don Bosco y López y Planes

Don Bosco y French

El operativo incluirá controles preventivos, asistencia vial y un refuerzo en la presencia policial en todo el perímetro del acto.