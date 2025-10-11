LLEGA JAVIER MILEI A RESISTENCIA: TODO LISTO PARA EL ACTO EN LA PLAZA BELGRANO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
operativos de seguridad y cortes
El presidente llega este sábado para encabezar un acto político en la Plaza Belgrano junto a los candidatos chaqueños de La Libertad Avanza. Habrá un amplio operativo de seguridad y cortes de tránsito en la zona.
La visita del presidente Javier Milei a la capital chaqueña ya es inminente. Este sábado 11 de octubre, desde las 10 de la mañana, el mandatario nacional arribará a Resistencia para participar de un acto en el marco de la campaña legislativa de la Alianza La Libertad Avanza – Lista 503, rumbo a las elecciones del 26 de octubre.
El encuentro se desarrollará en la Plaza Belgrano, ubicada en la intersección de las avenidas Paraguay y French, donde Milei encabezará un acto público junto a militantes, seguidores y dirigentes locales. Durante su discurso, se espera que brinde un mensaje de apoyo a los candidatos chaqueños del espacio libertario y exponga su visión sobre los principales desafíos económicos y políticos del país.
El presidente estará acompañado por Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, candidatos al Senado de la Nación, junto a Mercedes del Rosario Goitía y Guillermo Agüero, postulantes a la Cámara de Diputados por la misma lista.
Según adelantaron desde el espacio, Milei reafirmará su compromiso con el federalismo, la libertad económica y el desarrollo productivo del interior, invitando a los chaqueños a acompañar «el proyecto de transformación nacional» que promueve La Libertad Avanza en todo el país.
Operativo especial de seguridad y tránsito
Las autoridades provinciales y municipales desplegarán un operativo especial de prevención y seguridad vial en los alrededores de la Plaza Belgrano.
El dispositivo, coordinado entre fuerzas federales, Policía del Chaco y áreas municipales, busca garantizar el normal desarrollo de la actividad ante la expectativa de una importante concurrencia de público.
Habrá cortes y desvíos de tránsito en las siguientes intersecciones:
- Italia y Saavedra
- Italia y Paraguay
- Italia y Ayacucho
- Córdoba y French
- Córdoba y López y Planes
- Pellegrini y Saavedra
- Pellegrini y Paraguay
- Pellegrini y Ayacucho
- Don Bosco y López y Planes
- Don Bosco y French
El operativo incluirá controles preventivos, asistencia vial y un refuerzo en la presencia policial en todo el perímetro del acto.