CÓMO ESTABA HECHO EL VOLCÁN QUE EXPLOTÓ EN PERGAMINO Y POR QUÉ FUE TAN PELIGROSO
Un experimento escolar terminó en tragedia: una nena de 10 años quedó internada en el Hospital Garrahan con graves quemaduras y una esquirla metálica en el cráneo. Los minutos previos quedaron registrados en video, donde la alumna advertía: “Hay que tener cuidado”.
La estructura del volcán
Según el video y testimonios:
- Base y forma exterior: hecha de telgopor, cubierta con barro y hojas para darle apariencia de volcán.
- Interior: dos tubos de metal que contenían la mezcla explosiva.
- Mezcla “pólvora”: azufre picado más una sal especial, que en conjunto generaba la reacción que provocó la explosión.
- Encendido: prendieron fuego el proyecto, primero salió una gran llama y luego se produjo la detonación que lanzó fragmentos hacia el público.
Así fueron los minutos previos a la explosión en una feria de ciencias de Pergamino. (Foto y video: Facebook / Medios Virtuales).
Por qué fue tan peligrosa
- Combustible + oxidante: el azufre y la “sal especial” funcionaban como una pólvora casera.
- Confinamiento en tubos metálicos: la presión generada convirtió la reacción en explosión, lanzando esquirlas hacia el público.
- Telgopor y barro: materiales inflamables que aumentaron la intensidad de las llamas y el riesgo de quemaduras.
Consecuencias
- 17 personas heridas, la mayoría alumnos.
- La nena de 10 años, en estado crítico, internada en el Hospital Garrahan.
- Una docente de 45 años perdió un ojo y sufrió quemaduras y cortes.
Claves de seguridad
- No usar sustancias químicas peligrosas en experimentos públicos.
- Evitar tubos o recipientes que puedan generar presión.
- Mantener al público a distancia y contar con extintores y botiquín.
- Ensayar los experimentos en condiciones controladas antes de cualquier demostración.