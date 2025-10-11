Sáb. Oct 11th, 2025

CÓMO ESTABA HECHO EL VOLCÁN QUE EXPLOTÓ EN PERGAMINO Y POR QUÉ FUE TAN PELIGROSO

Te contamos cómo estaba compuesto el modelo, por qué esa combinación puede provocar una explosión y qué medidas de seguridad faltaron.

Cómo estaba hecho el experimento (Foto y video: Facebook / Medios Virtuales).
Un experimento escolar terminó en tragedia: una nena de 10 años quedó internada en el Hospital Garrahan con graves quemaduras y una esquirla metálica en el cráneo. Los minutos previos quedaron registrados en video, donde la alumna advertía: “Hay que tener cuidado”.

La estructura del volcán

Según el video y testimonios:

  • Base y forma exterior: hecha de telgopor, cubierta con barro y hojas para darle apariencia de volcán.
  • Interior: dos tubos de metal que contenían la mezcla explosiva.
  • Mezcla “pólvora”: azufre picado más una sal especial, que en conjunto generaba la reacción que provocó la explosión.
  • Encendido: prendieron fuego el proyecto, primero salió una gran llama y luego se produjo la detonación que lanzó fragmentos hacia el público.

Así fueron los minutos previos a la explosión en una feria de ciencias de Pergamino. (Foto y video: Facebook / Medios Virtuales).

Por qué fue tan peligrosa

  1. Combustible + oxidante: el azufre y la “sal especial” funcionaban como una pólvora casera.
  2. Confinamiento en tubos metálicos: la presión generada convirtió la reacción en explosión, lanzando esquirlas hacia el público.
  3. Telgopor y barro: materiales inflamables que aumentaron la intensidad de las llamas y el riesgo de quemaduras.

Consecuencias

  • 17 personas heridas, la mayoría alumnos.
  • La nena de 10 años, en estado crítico, internada en el Hospital Garrahan.
  • Una docente de 45 años perdió un ojo y sufrió quemaduras y cortes.

Claves de seguridad

  • No usar sustancias químicas peligrosas en experimentos públicos.
  • Evitar tubos o recipientes que puedan generar presión.
  • Mantener al público a distancia y contar con extintores y botiquín.
  • Ensayar los experimentos en condiciones controladas antes de cualquier demostración.

