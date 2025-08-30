LIONEL SCALONI PRESENCIÓ LA PRÁCTICA DE UN EQUIPO DEL FÚTBOL ARGENTINO EN EL PREDIO DE LA AFA

Lionel Scaloni soprendió al plantel del Unión de Santa Fe con una visita al predio Lionel Andrés Messi de la AFA en Ezeiza, luego de la derrota de los santafesinos por penales ante River en la Copa Argentina.

El equipo de Leonardo Madelón se instaló allí a su llegada de Mendoza, donde jugó con el Millonario, y con miras al juego de este domingo frente a Racing en Avellaneda, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Lionel Scaloni visitó al plantel de Unión en Ezeiza (foto: X @clubaunion)

Durante la visita, Scaloni dialogó con el cuerpo técnico liderado por Leonardo Madelón y compartió momentos con los futbolistas. El club compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales y destacó la presencia del entrenador: “Ya enfocados en Racing, recibimos una sorpresa en el entrenamiento de esta tarde en el Predio Lionel Andres Messi”.

En paralelo, Scaloni se prepara con la Selección Argentina para los próximos partidos de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El primer encuentro será el jueves 4 de septiembre ante Venezuela en el Estadio Monumental, mientras que el martes 9 visitará a Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil.