LIONEL MESSI SERÁ SOMETIDO A ESTUDIOS MÉDICOS TRAS LA DOLENCIA EN EL PARTIDO CON CHILE

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Lionel Messi deberá someterse a estudios médicos este miércoles en la Selección Argentina tras sufrir una dolencia en el aductor de la pierna derecha durante la victoria ante Chile por 1-0, por la segunda fecha de la Copa América 2024.

«Qué se yo. Me molesta un poco, pero pude terminar jugando. Espero que no sea nada grave. Fue en el pique de la primera jugada. No sentí un pinchazo, se me puso duro. Me costó moverme con soltura por la molestia. Mañana veré cómo seguimos», dijo Lionel Messi al terminar el partido.

Además, contó que «hace un par de días que vengo con dolor de garganta, con fiebre, quizás eso me pasó factura hoy también» y agregó sobre la molestia: «No es algo viejo ni algo que traía, simplemente una contractura. Veremos».

Lionel Scaloni también fue consultado sobre el tema y llevó tranquilidad para los hinchas argentinos, si bien reveló que no tuvo una charla particular con el capitán argentino, dio sus sensaciones y remarcó una jugada en particular del partido. «Terminó jugando. Hizo la carrera al final con Ángel (Di María) y Lautaro (Martínez) de 50 metros y es la última imagen que tengo«, aseguró con respecto a la última jugada del encuentro.

Relacionado