Lionel Messi se mantiene como el jugador con el mejor salario de la MLS en 2025: cuánto gana. (Foto: Reuters)

Lionel Messi continúa liderando la lista de salarios de la Major League Soccer (MLS) en 2025, con un contrato que le otorga 12 millones de dólares al año y una compensación total de 20,4 millones.

El delantero argentino del Inter Miami se mantiene por delante de figuras recientes como Son Heung-Min, quien llegó a Los Angeles FC y percibe un salario de 10,37 millones y una compensación total de 11,15 millones.

Lionel Messi recibiendo la Bota de Oro. (Foto: @InterMiamiCF)

Messi y Son Heung-Min: los millonarios de la MLS

Messi renovó recientemente su contrato con Inter Miami hasta 2028, consolidando su estatus como el jugador mejor remunerado de la liga. Estas cifras incluyen el salario base, bonos de marketing y honorarios de agentes, pero no contemplan acuerdos adicionales o bonos por rendimiento.

Por su parte, Son Heung-Min aterrizó en LAFC tras más de una década en Tottenham Hotspur, y se destacó al anotar nueve goles en diez partidos desde su llegada en agosto, demostrando que su salario se refleja también en su impacto en el campo.

Otros fichajes de alto perfil y salarios en la MLS

La ventana de verano de la MLS trajo varias incorporaciones destacadas:

Rodrigo De Paul, mediocampista argentino de Inter Miami, con salario de 1,5 millones y compensación total de 3,62 millones.

Hirving “Chucky” Lozano, extremo mexicano de San Diego, 6 millones / 7,63 millones.

Jonathan Bamba, extremo de Chicago, 5 millones / 5,58 millones.

Wilfried Zaha, extremo de Charlotte, 2,67 millones / 2,75 millones.

Thomas Müller, mediocampista de Vancouver, 1,28 millones / 1,44 millones.

Wessam Abou Ali, delantero de Columbus, 1,8 millones / 2,16 millones.

Milan Iloski, delantero de Filadelfia, 500.000 / 552.569.

Estas cifras muestran la gran diferencia salarial entre las estrellas internacionales y el resto de la liga, consolidando la MLS como un destino atractivo para jugadores de renombre mundial.