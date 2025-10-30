A 65 AÑOS DEL NACIMIENTO DE DIEGO MARADONA, EL RECUERDO DEL DETRÁS DE ESCENA DEL “ME CORTARON LAS PIERNAS”

Diego Maradona llevado de la mano al control antidoping por la enfermera Sue Carpenter, tras la victoria 2-1 ante Nigeria en el Mundial 1994. (Foto: Joe Cavaretta/AP)

Este jueves 30 de octubre, se cumplen 65 años del nacimiento de Diego Armando Maradona, uno de los ídolos argentinos más importantes de la historia. Además de inmortalizar goles extraordinarios y logros deportivos únicos, el mejor de todos los tiempos tuvo una habilidad especial para encontrar frases metafóricas que explicaran a la perfección sus sensaciones o sentimientos. Una de las más recordadas fue el “Me cortaron las piernas” tras el doping en el Mundial de 1994.

Esa frase fue la que le dijo al periodista Adrián Paenza el 27 de junio de 1994 luego de que se confirmara el caso de doping que lo involucró en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, marginándolo de la competencia para la que tanto se había preparado. La entrevista más triste del 10 tuvo un desgarrador detrás de escena que fue contado por el propio periodista y matemático.

El desaforado festejo de Diego Armando Maradona en el triunfo de la Selección argentina ante Grecia en el Mundial de Estados Unidos 1994. (Foto: AFP)

Dos días después de la festejada victoria ante Nigeria en Boston (2-1 con dos goles de Claudio Caniggia) se conocía la noticia que ningún argentino quería que fuera cierta: en el control antidoping a Diego se había detectado efedrina, una sustancia prohibida. El análisis hecho en un laboratorio de esa ciudad norteamericana fue corroborado luego por una contraprueba.

Ese día, la Argentina estaba sumida en una tristeza generalizada. Se había pasado de la euforia por los dos triunfos en el inicio de la Copa del Mundo a la desazón por lo ocurrido con Diego, que lucía en un estado magnífico y conducía a un equipo que parecía destinado a lograr el título

Oscar Ruggeri, Diego Simeone, Fernando Redondo, Gabriel Batistuta y el “Pájaro” Caniggia eran las figuras que secundaban a Diego en ese fantástico equipo de Alfio Basile que había aplastado a Grecia en el debut (4-0) y también pudo dar vuelta un partido difícil ante Nigeria (el día que la cámara tomó a Cani pidiéndole el pase a Diego a los gritos), tras el 0-1 temprano que había sufrido por el tanto de Samson Siasia.

Luego del triunfo ante los africanos, hubo una imagen que recorrió el mundo: la enfermera Sue Ellen Carpenter se llevó a Diego de la mano hacia los vestuarios, a pura sonrisa, para efectuar el control antidoping que lo terminó condenando.

Adrián Paenza, por entonces enviado especial de eltrece a la Copa del Mundo, contó que conocía a Maradona desde los 15 años, cuando aún no había debutado en primera. “Ese día contacté a Marcos Franchi, su representante, y me dijo que fuera al Hotel Four Seasons, de Dallas, donde estaba el plantel, porque Diego me recibiría”, contó el también profesor de matemáticas.

Maradona con la enfermera Sue Carpenter rumbo al control antidóping que lo terminó sacando del Mundial de Estados Unidos de 1994. (Foto: AP).

“Apenas entré a la habitación, Diego me abrazó y repetía ‘no me drogué, yo no me drogué’. Lloraba como un nene sentado en un sillón, en posición de buda. De pronto entró Julio Grondona (presidente de la AFA en ese entonces) a la habitación y me preguntó qué estaba haciendo ahí. Diego reaccionó enseguida: ‘A usted qué le importa si ya me echó y no soy más del Seleccionado’”.

Se generó una situación muy tensa, con Grondona furioso y Maradona diciendo a los gritos que Paenza se quedaría en su habitación. En medio del revuelo, y para descomprimir la tensión, Franchi le dijo a Paenza que fuera a su habitación y esperara ahí, que enseguida irían con el crack. Y así fue…

En unos minutos aparecieron Diego y él para hacer la entrevista. “Yo no tengo mérito en nada, la frase de Maradona no surgió a partir de una pregunta mía que lo indujera. Se le ocurrió graficar su situación de esa manera, con la genialidad que lo caracterizaba”, contó Paenza respecto del “me cortaron las piernas”, que actualmente es de uso frecuente en diversos contextos.

Luego de la sanción a Diego, la Selección cayó con Bulgaria (2-0) en el último partido de la fase de grupos y luego fue eliminada en octavos de final ante Rumania (3-2). Aquel equipo había entrado por la ventana a la Copa del Mundo, en el repechaje contra Australia, pero aun así era uno de los grandes candidatos para ganar un Mundial que iba a quedar en manos de Brasil, que tenía al presidente de la FIFA Joao Havelange como máximo referente dirigencial.

Diego Maradona, en 1994, dio detalles de su dóping positivo. «Me cortaron las piernas», le dijo al periodista Adrián Paenza. (Foto: AP)

Según contó años más tarde Joseph Blatter, el histórico mandamás de la FIFA en el marco de un documental llamado “Maradona confidencial”, Julio Grondona se persignó cuando supo que Diego había sido sorteado para el control antidoping después del partido contra Nigeria. “Recuerdo lo que hizo en ese momento. Dijo: ‘que Dios nos ayude’. Fue un momento de dudas porque había miedo de que se derrumbara la Copa del Mundo”, reconstruyó el suizo.

Así se cerraba el primer ciclo de Coco Basile como DT de la Selección (previamente había ganado la Copa América en 1991 y 1993) y Maradona ya no se pondría más la camiseta nacional.