LEGISLADORES DEL PJ RECIBIERON A ESTUDIANTES, ANTE EL RECORTE PRESUPUESTARIO A LAS ESCUELAS TÉCNICAS IMPULSADO POR EL GOBIERNO

Buenos Aires, diciembre 22. – Senadores nacionales del Bloque Justicialista recibieron hoy a estudiantes secundarios de escuelas técnicas y agro-técnicas de la provincia de Buenos Aires y CABA, y reclamaron la continuidad del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FONETP), que será recortado de manera considerable de aprobarse como está el proyecto de Presupuesto 2026 que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Los legisladores y estudiantes coincidieron en rechazar el artículo 30 del Presupuesto Nacional 2026, que deroga el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, impulsada por el expresidente Néstor Kirchner en 2005, e insistieron con la necesidad de ampliar los recursos para financiar la educación destinada a formar jóvenes especializados para ocupar puestos en la producción industrial y agropecuaria.

Del encuentro, realizado en las oficinas del bloque Justicialista del Senado, participaron los senadores nacionales Jorge Capitanich, Carlos Linares y Mariano Recalde, la diputada nacional Julia Strada y el exdirector del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) Gerardo Marchesini.

En tanto, la delegación estudiantil estuvo conformada por cerca de cuarenta representantes de escuelas secundarias técnicas y agro-técnicas de los distritos bonaerenses de La Matanza, Merlo, San Martin, Berazategui y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agrupados en la Federación de Estudiantes de Colegios Técnicos de la provincia de Buenos Aires y en la Federación Provincial de Estudiantes En Marcha.

En la reunión, se destacó la importancia de la educación técnica como formadora de mano de obra especializada para un modelo de país industrializado y se alertó sobre la disminución de la matrícula de estudiantes como consecuencia de la compleja situación económica y el desfinanciamiento de esa área educativa, así como la falta de un proyecto gubernamental productivista e industrialista.

Al respecto, Capitanich destacó que la Ley de Educación Técnica 26.058 ya cumplió veinte años de aplicación, de los cuales en diez se cumplieron “casi a rajatabla las metas correspondientes con 1.900 millones de dólares” para el financiamiento de ese sector específico de la Educación, con la obvia interrupción de los años de la pandemia y del gobierno de Mauricio Macri. Con dichos recursos, en todo el país, se construyeron y remodelaron escuelas, se compraron equipos y se invirtió en tecnología diversa para la formación calificada de los jóvenes a los fines de facilitar su incorporación al mercado laboral, entre otras cuestiones.

El exgobernador chaqueño reflexionó sobre la importancia de la promoción industrial para el desarrollo económico del país y señaló que ese sector reclama mano de obra calificada, y para eso están las escuelas de educación técnica.

“Nosotros valoramos mucho la formación técnica, que fue una creación de Juan Domingo Perón. Después vino la universidad obrera, que luego se convirtió en Universidad Tecnológica Nacional, y también se estableció la gratuidad universitaria”, reseñó. Todo ello formó parte de un proceso histórico de activación de la industria liviana y pesada, para generar una cadena de valor, y que necesariamente derivó en la creación de empleo de alta calidad.

“Hoy, la industria argentina genera cerca de 2,6 millones de empleos y eso tiene un soporte que no puede tirarse por la borda”, remarcó Capitanich y recordó que los países más desarrollados ponen especial énfasis en la formación de técnicos idóneos para sus respectivas industrias. Según estimo, a la educación técnica le correspondería alrededor de 204 millones de dólares para el próximo año para cumplir con lo establecido en la ley 26.058.

A la vez, expresó el compromiso de la bancada Justicialista de intentar frenar el recorte establecido por el gobierno en el Presupuesto 2026 y la promesa de defender la ley de educación técnica con sus recursos correspondientes.

