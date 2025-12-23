La Policía Caminera inicia un operativo de control de pirotecnia en Resistencia

La Dirección General de Policía Caminera puso en marcha este martes 23 de diciembre, a partir de las 17 horas, un operativo de Seguridad Preventiva denominado “Operativo Inspección General de Pirotecnia”, que se desarrollará en distintos sectores de la ciudad de Resistencia.

El procedimiento se inició en avenida Italia al 150 y se lleva adelante de manera conjunta con la Dirección General de Inspecciones de la Municipalidad de Resistencia, con el objetivo de controlar la comercialización, tenencia y uso de pirotecnia, en el marco de la normativa vigente.

Según informaron fuentes oficiales, el operativo cuenta con la presencia de efectivos del Departamento de Infantería y de la División de Comunicaciones, quienes brindan apoyo logístico y operativo durante los controles.

Desde la fuerza señalaron que estas acciones preventivas buscan resguardar la seguridad de la comunidad, prevenir accidentes y garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales y leyes provinciales relacionadas con el uso de elementos pirotécnicos, especialmente en fechas festivas.

El operativo continuará desarrollándose en distintos puntos estratégicos de la capital chaqueña, y no se descarta la ampliación de las actuaciones conforme avancen las inspecciones.

