LEANDRO ZDERO EN PUERTO BERMEJO Y GENERAL VEDIA: «LA CAMPAÑA DEL MIEDO NO FRENARÁ EL CAMBIO»

El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio y diputado provincial, Leandro Zdero, mantuvo una reunión con diversos sectores y vecinos de Puerto Bermejo y General Vedia el lunes por la tarde.

«Las PASO pasaron y ahora estamos en el camino del trabajo conjunto con nuestros candidatos elegidos por la gente. Hace años iniciamos este este camino de estar casa por casa, en cada campo y en cada localidad para que los chaqueños visualicen nuestra propuesta de cambio», aclaró Zdero.

En ese sentido, mencionó: «Tenemos un Plan de gobierno para el Chaco que se viene y estoy convencido que la campaña del miedo o de persecución que padecen hoy muchos trabajadores, no va a frenar el cambio porque todos anhelamos un presente mejor y una provincia con igualdad de oportunidades».

Zdero acompañó en una caminata a los candidatos en ambas localidades para tomar contacto con las demandas de la zona.

«Nosotros tenemos un proyecto, un norte y muchas propuestas. Haremos las cosas de otro modo, con transparencia, y sin mentiras, fortaleciendo nuestra alianza con la gente; cambiaremos la política y no solo la provincia. Le devolveremos a los chaqueños la dignidad, con trabajo y esfuerzo, no con palabreríos. Por eso, pedimos la oportunidad de gobernar para cambiar este presente», indicó Zdero.

«EL DESAFÍO ES GRANDE, PERO SEGUIMOS CONSOLIDANDO NUESTRA ALIANZA CON LA GENTE»

Por último, el candidato a gobernador remarcó: «Vamos a administrar bien los recursos, poniendo orden, fortaleciendo el sistema de salud, jerarquizando la educación; logrando empresas públicas eficientes, apoyando a nuestros comerciantes y productores en el campo; a los emprendedores, y generando oportunidades de trabajo para los chaqueños. Tenemos un trabajo titánico, pero no me asusta, ni me cansa, porque estoy en contacto con la gente y conozco nuestra realidad. Queremos ampliar esa confianza que nos brindaron los chaqueños y no vamos a bajar los brazos hasta lograrlo, a lo largo y a lo ancho de la provincia».

