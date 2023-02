LEANDRO PAREDES HABLÓ DE LA POSIBILIDAD DE VOLVER A BOCA

Luego de los rumores que lo acercaron a La Ribera en las últimas horas, el volante campeón del mundo fue consultado sobre la posibilidad de regresar.

Leandro Paredes respondió sobre los rumores que indicaban una posible vuelta a mitad de año a Boca. El volante campeón del mundo decidió no jugar con la ilusión del pueblo bostero, que ayer inició una campaña en las redes sociales, y descartó por el momento su regreso al club que lo vio nacer.

Consultado a primera hora de esta mañana por Tato Aguilera, conocido periodista de TyC Sport, sobre la chance de volver a vestir la camiseta azul y oro en junio de este 2023, momento en el que deberá abandonar Juventus y regresar a PSG, el mediocampista le bajó el pulgar: «No, todavía no…».

El sueño por su retorno comenzó a crecer en los últimos días, cuando desde Italia explotó la noticia de que la Vecchia Signora, hundida en serios problemas financieros, no piensa renovarles el contrato a varios jugadores y así reducir costos en 70 millones de euros. En la lista de los que se marchan en unos meses está, junto a Ángel Di María, el mediocampista de La Scaloneta.

A sabiendas que en Paris Saint-Germain no tendría demasiado protagonismo bajo el ala de Christophe Galtier, en La Bombonera le abrieron las puertas de par en par. La buena relación con Juan Román Riquelme, al que considera «un amigo» y suele intercambiar varios llamados, además de su fanatismo xeneize y sus viejas declaraciones, hacían pensar que Paredes podía volver realmente a Boca en el próximo invierno, pero habrá que esperar un tiempo más, ya que a sus 28 años tiene intenciones de seguir desplegando su fútbol en Europa.

Las viejas declaraciones de Paredes que ilusionaban con su vuelta a Boca

Allá por 2019, en una entrevista televisiva Paredes reconoció que piensa vestir otra vez la camiseta azul y oro, pero no en el ocaso de su carrera: “Lo dije desde el día que me fui. Mi idea es volver a Boca y volver bien, no para retirarme. Quiero volver a una edad en la que pueda darle mucho al club y jugar en buen nivel. Mi idea es volver, ojalá pueda hacerlo cuando esté muy bien. A los 29 o 30 años, no tengo problema”.

NBA: LeBron James es el máximo anotador de la historia

LeBron James se convirtió en el máximo anotador de la historia de la NBA al superar la legendaria marca que Kareem Abdul-Jabbar, que tenía desde 1989. El jugador necesitaba 36 puntos para batir el récord de 38.387 y los consiguió en el partido que disputaron los Los Ángeles Lakers y Oklahoma City Thunder.

De 38 años y con un nivel extraordinario en su vigésima temporada en la liga, LeBron sumó así un hito más a una carrera que incluye cuatro títulos de la NBA (2012, 2013, 2016, 2020) y cuatro MVP de la temporada regular (2009, 2010, 2012 y 2013).

Un doble al final del tercer cuarto le dio el récord y LeBron lo celebró con los brazos en alto y en medio de la euforia de los fans de los Lakers.

Abdul-Jabbar estuvo presente en el partido de los Lakers para ver en persona cómo LeBron le arrebataba el récord, le felicitó y consideró que la estrella de Los Ángeles Lakers «tiene esa esencia indefinible que llamamos liderazgo».

LeBron, por su parte, aseguró tras el encuentro que se ve con ganas y con fuerzas para seguir compitiendo al máximo nivel.

«Por supuesto, sé que puedo jugar un par de años más», afirmó al terminar el partido en la retransmisión de la cadena TNT y agregó: «La forma en que me siento, la manera en que mi cuerpo ha estado reaccionando a lo largo de esta temporada… Sé que puedo jugar un par de años más».

También el presidente de EE.UU., Joe Biden, se unió a las felicitaciones a James, así como otros jugadores y exjugadores de la NBA de la talla de Magic Johnson, Stephen Curry, Dirk Nowitzki, Kevin Durant o Manu Ginóbili, entre otros.

LeBron James terminó la histórica noche con un par de puntos más que los necesitaba para superar el récord y a los 38 tantos les agregó tres asistencias, siete rebotes y tres robos.

En tanto, Oklahoma fue el que se quedó con la victoria al derrotar a Los Angeles por 133-130 y tuvo como máximo anotador a Shai Gilgeous-Alexander con 30 unidades.

