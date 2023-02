TRAS IRRUMPIR EN SU CASA Y TRENZARSE EN UNA PELEA CON EL JUEZ FREYTES Y “SU OTRA PAREJA”, ENFERMERA SAENZPEÑENSE LOS DENUNCIA POR VIOLENCIA

Una mujer de 42 años, quien afirma tener una relación sentimental con el magistrado desde hace tres lustros, se presentó anoche en la sede de la División Violencia Familiar y de Género de la ciudad termal y relató con lujo de detalles los episodios que terminaron en un papelón en la vía apública.

Se trata de Nancy Belkis Juárez, enfermera saenzpeñense, quien denunció al actual juez de ejecución penal Daniel Enrique Freytes, de 65 años, popularmente conocido como “el juez del corralito”, y a una mujer llamada C.C.S., también pareja del magistrado, “por el delito que diere lugar”.

Según el relato de Juárez, “en horarios de la siesta, mantuvimos una conversación vía conducto telefónico con Daniel, donde le pedí que saliéramos ya que hoy era mi día libre, manifestándome Daniel ‘que no podía salir porque tenía cosas por hacer’”.

Juárez sospechaba que Freytes no le decía la verdad: “Siendo las 20:30 aproximadamente, pasé por la casa de C.C.S. con la que Daniel también mantiene una relación amorosa, donde observo a Daniel y a C.C.S. bajar de un remis con bolsas, aparentemente habían realizado compras, e ingresar a la vivienda de la mujer”.

Siempre según su relato, después de que ingresaron al domicilio comenzó a llamar a la puerta golpeando las manos, pero como no la atendían inició una frenética catarata de llamados telefónicos a Freytes. “Aproximadamente lo llamé dieciocho veces pero no respondió mis llamadas”.

“Al ver que ninguno de los dos respondía a mis llamados, me trepé por el portón de ingreso al domicilio y una vez adentro, me quedé en el patio interno delantero, escuchando a través de la puerta principal de la morada, donde escucho que ambos hablaban de mí, y pude escuchar a Daniel que le decía que buscaba alejarse de mí, que por eso no quería salir a ningún lado, que yo era una loca, entre otras malas referencias hacia mi persona”, detalla Juárez en la denuncia.

Unos minutos más tarde, la dueña de casa abrió la puerta: “Me sorprende escuchando la conversación. En ese momento sin mediar palabra alguna nos trenzamos en una pelea, en la cual participó Daniel, quien salió del interior de la vivienda y entre los tres nos agredimos físicamente, terminando la pelea en la vía pública, donde intervinieron personas que pasaban por el lugar”.

Finalmente, la denunciante aseguró que como resultado de la escaramuza resultó lesionada, por lo que solicitó ser examinada por el médico policial. En tanto, afirmó: “Acciono penalmente por el delito que diere lugar” contra ambas personas.

Fuente: 3500Noticias

Relacionado