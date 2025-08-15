“LE TAPÓ LA CABEZA CON UNA ALMOHADA”: LOS TERRIBLES DETALLES DEL CASO DEL NENE DE 8 AÑOS ASESINADO POR SU PAPÁ

Natalia Ciak (41) vive un calvario desde el martes 5 de agosto. La mañana de ese día, su expareja mató a su hijo Joaquín (8) en la casa que compartían en Lomas de Zamora y luego intentó quitarse la vida. Alejandro Rufo (52) aprovechó que estaba solo con el nene para asfixiarlo mientras dormía. “Le tapó la cabeza con una almohada”, contó a TN una persona muy cercana a la familia.

El hombre y la mujer estaban atravesando un proceso de separación y hacían terapia de pareja de forma individual. Él prometió irse de la casa en pocos días, pero mientras tanto seguía ejerciendo violencia verbal hacia ella. Sin embargo, Natalia “jamás creyó que podría atacar a Joaco”. En este sentido, la persona allegada precisó que Alejandro “estaba celoso de la relación que ella tenía con su hijo“.

El día del ataque, Alejandro le preparó un café Natalia y minutos después la llevó a tomar la combi que la trasladaba a su trabajo los tres días de la semana que asiste de forma presencial a la oficina. Es por ello que el hombre debía llevar a Joaquín al colegio, pero nunca lo hizo.

La mujer junto a su hijo Joaquín. (Foto: gentileza Natalia Ciak).

La mujer comenzó a sospechar que algo extraño pasaba, ya que su hijo cada vez que llegaba a la escuela le avisaba, por videollamada o por mensaje de WhatsApp. Ese día no hubo señales. Con el pasar de los minutos, llamó a la institución escolar para saber si su hijo estaba ahí, y la respuesta la impactó: “Joaquín no vino hoy”.

En ese lapso, Alejandro realizó posteos en redes sociales insultando a Natalia. No está claro por qué había realizado las publicaciones, pero una de las hipótesis es que se enteró de que ella se iba a ir de la casa ese mismo día, y la única persona que estaba al tanto de esa situación era la hermana de Natalia. “Joaquín le decía que no estaba tranquilo”, reveló esta persona, en referencia a que el nene no toleraba los maltratos de su padre hacia su madre.

Cuando se enteró de que Joaco —como le decía— no estaba en el colegio, de inmediato buscó contactarse con Alejandro. Le preguntó por qué no lo llevó y por qué no había subido esos estados agresivos a las redes. La respuesta fue que se quede tranquila, que iba a borrar las publicaciones; mientras que aseguró que su hijo estaba durmiendo. “Cuando dijo eso, ya lo había matado”, remarcó esta persona.

Natalia creía que Alejandro se había llevado a Joaquín de la casa y llamó a la Policía. Alrededor de las 10.00, se fue de su trabajo porque sospechaba que algo pasaba. Cuando llegó a su casa ubicada en la calle Eustaquio Díaz Vélez —y con un patrullero que la esperó en la puerta— se encontró con la terrorífica escena: el hombre estaba en el living totalmente ensangrentado, mientras que el nene estaba muerto en su habitación: “Ella le sacó la almohada de la cabeza”. Alejandro fue trasladado de urgencia al hospital Gandulfo, donde todavía permanece internado en la unidad de terapia intensiva con custodia policial.

El hombre permanece internado en el hospital Gandulfo. (Foto: Clínica Web)

“Jamás en la vida se le ocurrió que podría haber tocado al nene, es la culpa que la persigue. Todavía no pudo llorarlo, le arrebató todo, ¿cómo iba a imaginar que el papá de su hijo le iba a hacer eso?”, se preguntó esta persona, y subrayó que el hombre no tenía problemas psiquiátricos, tal como se mencionó en un primer momento.

La causa está caratulada como homicidio agravado por el vínculo y quedó a cargo de la fiscal Fabiola Juanatey, de la UFI N.º 2 de Lomas de Zamora. Natalia, que tendrá abogado en los próximos días, todavía no declaró ante la Justicia.