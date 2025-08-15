GOLPES, CARISMA Y PASIÓN: LA CONSAGRACIÓN ACTORAL PÓSTUMA DE LOCOMOTORA OLIVERAS EN LA SERIE “EN EL BARRO”

Las apariciones de Alejandra “Locomotora” Oliveras en la serie En el barro son vistosas, imponentes y atractivas. Su arco narrativo no están tan desarrollado porque no es un personaje central en la trama, pero demuestra la mayor de las virtudes, algo de lo que ella se vanagloriaba siempre: lealtad y códigos.

La recordada exboxeadora es uno de los puntos altos de la ficción creada por Sebastián Ortega que nació de las entrañas del universo de El Marginal. Fue su debut actoral que tuvo un resultado consagratorio, aunque, lamentablemente fue póstumo.

Cómo es el rol de Locomotora Oliveras en la serie “En el barro”

Con profunda pasión, carisma y disciplina, Locomotora Oliveras construyó el perfil de una reclusa que tiene la tarea de ser una de las guardaespaldas de María, una de las más antiguas del penal de La Quebrada e interpretada por la histórica Cecilia Rosetto.

La participación de la exboxeadora en la serie creada por Sebastián Ortega para Netflix es rutilante. En las escenas que aparece, que son bastantes y algunas muy importantes para la historia en la parte final, Locomotora logró traspasar la pantalla como lo hacía en cada video que subía a sus redes.

A fuerza de golpes, presencia y pocas palabras, la influencer deportiva brilla con su rol por sobre otras actrices, incluso de renombre.

Ana Devin, Cecilia Rossetto y Alejandra «Locomotora» Oliveras en la serie «En el barro». (Foto: Netflix/Consuelo Oppizzi)

Durante el tiempo en el que grabaron, varias de sus compañeras compartieron muchas horas juntas. Por eso, la repentina muerte de Oliveras fue un golpe feroz al ánimo de todas.

Cecilia Rosetto, que es una de las que más escenas grabó junto a Oliveras, lo expresó así en la despedida a la exboxeadora que hizo en sus redes.

“Todas las actrices del elenco de En el barro estamos muy conmovidas por la muerte de Alejandra. Compartimos con ella muchas horas de grabación diarias y ella fue todo el tiempo una compañera de trabajo generosa y, detrás de esa musculatura, había una chica humilde de gran calidez que desparramaba cariño”, había comentado en su Instagram.

Alejandra «Locomotora» Oliveras junto a parte del elenco de «En el Barro». (Foto: Netflix)

Un poco de esa personalidad ruda que muestra la ficción de su personaje de Rocky era parte de su realidad. Locomotora Oliveras vivía alentando desde sus redes a esforzarse humanamente con ímpetu y esfuerzo.

Si bien Rocky usa la extrema violencia para lograr contentar a su jefa, también muestra un espíritu demoledor, tenaz y persistente. Igual que el que tenía en la realidad.

De qué se trata “En el barro”, la serie que sale del universo de “El marginal”

Producida por Sebastián Ortega y dirigida por Alejandro Ciancio, En el barro es un desprendimiento del universo de El marginal. Centrada en Gladys, la viuda de Borges -el recordado preso interpretado por Claudio Rissi- la serie presenta una lista de personajes nuevos que se disputarán el control de una cárcel de mujeres.

Con una producción gigantesca, los realizadores de En el barro armaron un elenco de estrellas. Con algunos altibajos en el tono de cada personaje, la gran mayoría está a la altura de una serie de estas características.

Valentina Zenere y Ana Garibaldi protagonizan «En el barro». (Foto: Netflix/Consuelo Oppizzi)

El trasfondo de En el barro remite a aquellas historias carcelarias de mujeres que fueron características en los 80 como Correccional de mujeres, Atrapadas, Cadenas calientes o Las esclavas y que forjaron un género en sí mismo.

Juega con lo mejor de aquel subgénero, como es el gore y las escenas de peleas -que rozan el exploitation-, pero le agrega el trasfondo pop que tienen otras ficciones similares como Orange is the New Black o Vis a vis.

Hiperviolenta, con una infinidad de subtramas que pueden generar otros spin-offs y con espíritu de hit, En el barro prepara ya su segunda temporada.