LE REGALÓ PASAJES PARA EL MUNDIAL A SU NOVIO Y LA REACCIÓN SE VIRALIZÓ

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080. –

Una joven mostró en sus redes sociales el regalo especial que le hizo a su novio y el video se volvió viral este jueves. Aixa, que está en pareja con Lucas, le compró nada más y nada menos que pasajes para ir al Mundial Qatar 2022.

«El Cairo, Doha, noviembre de 2022 ¡No! Me estás cargando», dijo el novio en el video con los pasajes en la mano. «No pensé que lo ibas a comprar ¿Quién paga todo esto?», agregó en tono feliz y emocionado a su novia.

Aixa es fanática del “Fortín” por la pasión que le transmitió su padre, Walter, y de la Selección desde que con él vivió la inolvidable experiencia de estar en Rusia 2018, es una futbolera de alma y quiso que Lucas Paladini, su novio, pudiera vivenciar ese instancia única de estar en un Mundial.

Ella le propuso la aventura de estar en Qatar 2022 y él, por cuestiones económicas y de logística, dudaba de comprometerse con tanto gasto. Entonces ella no lo dudó y le regaló los pasajes y lo dejó casi sin palabras.

«No lo pudo creer. Hice el video y lo subí a Tik Tok como cualquier otro, sin intención de que sucediera esto y de repente me encontré con un montón de interacciones que no me esperaba», dijo la joven de 26 años.

EL VIDEO DE LA REACCIÓN DE SU NOVIO

Relacionado