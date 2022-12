LE NEGARON LA DENUNCIA POR LA DESAPARICIÓN DE SU HIJA DURANTE 48 HORAS HASTA QUE LOGRÓ HACERLA Y LA ENCONTRARON

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

P. C. L. de 36 años, con domicilio en el barrio Provincias Unidas de Resistencia, fue vista por última vez este sábado a las 14 horas cuando se dirigió a trabajar como operadora en una empresa de remis y hasta esta tarde nada se sabía de ella. Finalmente, en los últimos minutos la Policía confirmó que la localizó y que la encontraron en buen estado de salud en avenida 9 de Julio y Chaco.

La mujer que estaba desaparecida es madre de dos menores de 3 y 8 años y de un joven de 18, vive junto a su madre ya que hace dos meses se separó de A.C. tras haberlo denunciado por violencia de género.

ANTES DEL HALLAZGO

Por lo que pudo saber la madre de P.C.L., su hija cumplió con su labor hasta las 18, hora en la que la remisería dejó de trabajar. Desde entonces, ni sus compañeros de trabajo ni conocidos de la mujer de 36 años sabían algo de su paradero.

P.C.L. poseía un botón antipánico producto de la violencia de género de la que fue víctima y por la que su expareja estuvo 20 días detenido. El día de la desaparición, la mujer dejó el botón en la casa de su madre.

La última novedad que recibió la madre de la mujer ya encontrada fue este lunes a las 14 horas. En una llamada que se produjo desde un número desconocido, una voz parecida a la de su hija dijo: «No hagas nada porque ya estoy bien».

En comunicación con, la denunciante relató: «Recibí la llamada de una mujer diciéndome que vio la información y que mi hija estaba bien. Ya está todo en manos de la Justicia de nuevo porque este caso ya estaba en la justicia, en la fiscalía N°9. No sé si la desaparición fue voluntaria, no fue por su propia voluntad, eso no sé porque no aparece y no hablé nada concreto con ella. No tiene teléfono«.

Sobre las dificultades que tuvo la mujer de 67 años para que le tomen la denuncia, contó que recién hoy un oficial le dijo que no había que esperar «un tiempo prudencial» y que podía denunciar una desaparición en forma inmediata, tal como se establece por protocolo.

«Yo ayer accioné el botón antipánico, hablé con la gente de Violencia de Género que también es un área policial, después me dirigí a la Comisaría Undécima y me dijeron que tenía que esperar hasta hoy. Hoy me dijeron que no es así, que esa Ley ya caducó y que esa denuncia se puede hacer inmediatamente y ´si no le quieren tomar, exigale´, me dijeron«, manifestó a DCH la señora.

LA FAMILIA APUNTÓ CONTRA LA EXPAREJA DE C.

«C. tenía problemas con su expareja, está separada formalmente hace dos meses. Era víctima de violencia de género, muchas veces hasta que se animó a empezar a denunciar», contó la denunciante y agregó que al ex «el mes pasado lo habían detenido y estuvo como 20 días, entonces era todo tranquilidad porque no molestaba pero cuando salió empezó de nuevo con otra actitud, aunque tenía orden de restricción a nuestra zona, al lugar de trabajo de ella. No se acercaba acá, pero nos seguía por la calle, te atropellaba en el trabajo».

Creo que la desaparición de mi hija tiene que ver con su ex

«Un día me siguió después que salió de estar preso, me siguió por la calle, me lloraba que le perdone, completamente desquiciado. Entones le dije ´vos me seguís molestando y yo te denuncio porque no tengo nada que hablar con vos´», recordó la denunciante quien aseguró que C. cuando aún era pareja de A.C. se iba hasta su casa corriendo y hasta con lo puesto, con su cuerpo golpeado. Yo le dije ´esto no va para más, no es así. La vida no es así´».

Finalmente, la madre expresó: «Hasta que no le vea yo pongo en duda si está por su voluntad porque es muy llamativo todo. El 24 cuando ella salió a trabajar estaba todo organizado que cuando ella volvía íbamos a hacer esto, íbamos a hacer lo otro… y después desaparece. El cambio de actitud me parece llamativo».

En horas de la tarde, la familia de la mujer tuvo la feliz noticia de su hallazgo en buenas condiciones.

Fuente: Diariochaco

Relacionado