LE DIERON LA LIBERTAD CONDICIONAL A ALEXIS ZÁRATE Y QUIERE VOLVER A JUGAR AL FÚTBOL
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El ex defensor, con pasado en Independiente y Temperley, consiguió el beneficio luego de cumplir más de cinco años en prisión.
En 2014, un episodio sacudió al fútbol argentino y marcó para siempre la carrera de Alexis Zárate. Tres años más tarde, en septiembre de 2017, la Justicia lo condenó a seis años y seis meses de prisión por abuso sexual agravado contra la pareja de su entonces compañero de Independiente, Martín Benítez, en Wilde tras una salida nocturna a un boliche en Quilmes.
La investigación judicial determinó que la víctima se encontraba durmiendo junto a Benítez cuando Zárate ingresó a la habitación y, según la denuncia, abusó de ella. Los gritos y el forcejeo alertaron al futbolista presente, y la denuncia derivó en un juicio que concluyó con la condena firme años después.
Sin antecedentes penales previos, el lateral pudo permanecer en libertad hasta que la Cámara de Casación confirmó la pena. Finalmente, en julio de 2020 fue trasladado a la Unidad Penal 19 de Saavedra, en el sur bonaerense. Aunque su condena inicial preveía su permanencia en prisión hasta principios de 2027, la buena conducta y el cumplimiento de los requisitos legales le permitieron acceder a la libertad condicional en enero de 2025.
Desde entonces, Zárate lleva adelante su vida bajo supervisión judicial, trabajando en la fábrica de pastas de su familia política, donde se encarga de diversas tareas administrativas y operativas.
En una entrevista reciente, el jugador de 31 años reveló que sus días en prisión estuvieron marcados por dos ejes: el estudio y el deporte. Aprobó el 92% de las materias de la carrera de abogacía y entrenó de manera constante para mantenerse en forma. Actualmente, realiza doble turno de entrenamientos diarios con la esperanza de integrarse a un nuevo club en diciembre.
El exjugador contó que actualmente trabaja en la fábrica de pastas de sus suegros: «hago un poco de todo, atiendo la caja, recibo a los proveedores y si tengo que hablar con un arquitecto para realizar una reforma o limpiar un depósito también lo hago«.
“Quiero reinsertarme y demostrar que puedo aportar desde lo profesional. Esta es una segunda oportunidad que no pienso desaprovechar”, aseguró, mencionando que su representante, Gustavo Goñi, lo acompañó en todo el proceso. Mientras cumple lo que resta de su pena en libertad condicional, espera que el fútbol le abra nuevamente una puerta, consciente de que su regreso generará polémica y atención mediática.