LA RESPUESTA DE MOMI GIARDINA A LAS CRÍTICAS TRAS SU PASO POR «POR EL MUNDO» CON MARLEY
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
La mediática salió al cruce tras la ola de comentarios negativos por su participación en el programa de Telefe desde China.
Momi Giardina fue una de las protagonistas más comentadas del reciente episodio de “Por el Mundo” emitido por Telefe, donde acompañó a Marley durante su recorrido por China. La presencia de Giardina generó un fuerte debate en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron opiniones divididas sobre su forma de conducir y su humor.
El programa, que combinó entrevistas, visitas culturales y momentos de humor, no fue bien recibido por todos. Muchos espectadores consideraron que no aportó valor informativo sobre la cultura china y que sus bromas resultaron forzadas y poco respetuosas. Comentarios negativos y memes se multiplicaron en la plataforma X, donde el nombre de la mediática fue tendencia por varias horas.
Frente a este escenario, la influencer no tardó en salir a responder con su estilo característico. Con una dosis de ironía, escribió: “Recibí tanto hate por el programa desde China con Marley que creo que me van a declarar Patrimonio de la Humanidad… pero como ruina. Igual tranqui, las ruinas siempre atraen turismo”. Su mensaje buscó descomprimir la tensión y mostrarse indiferente a la ola de críticas.
Entre los usuarios hubo voces que lamentaron la falta de contenido educativo en el programa y criticaron el humor ligero y superficial. “Pudiendo ser educativo, eligen hacer boludeces todo el tiempo”, fue una de las frases más repetidas. Otros señalaron que programas similares con conductores como Iván de Pineda consiguen un mejor equilibrio entre entretenimiento y cultura.
En definitiva, la presencia de Momi Giardina en “Por el Mundo” generó un fuerte debate sobre el formato del programa y el rol de sus participantes. La mediática se mantiene firme en su estilo, que atrae tanto seguidores como detractores, y continúa con su recorrido por el mundo, acompañada de Marley y la polémica.