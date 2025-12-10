LAS PARTICULARIDADES DE CIUDAD BOLÍVAR, EL RIVAL DE RIVER EN LA COPA ARGENTINA
El Millonario volverá a enfrentar a Ciudad Bolívar en la primera ronda de la Copa Argentina: su historia y particularidades.
El sorteo de los 32avos de final de la Copa Argentina 2026 dejó una sorpresa llamativa: River volverá a enfrentar a Ciudad Bolívar, el mismo rival que tuvo en su debut de la edición anterior. El cruce, confirmado este mediodía en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, reeditará un duelo reciente y reaviva la historia del joven pero ascendente club bonaerense.
Por segundo año consecutivo, el azar emparejó al Millonario con Las Águilas en la primera ronda de la Copa Argentina. En marzo de 2025, en Santiago del Estero, el equipo de Marcelo Gallardo había ganado 2-0 en un partido que marcó el estreno oficial del ciclo. La edición 2026 tendrá nuevamente ese choque en su inicio, y River debutará durante la semana del 25 de marzo, debido a que su participación en la Copa Sudamericana obliga a adelantar su estreno en el torneo federal.
La historia particular de Ciudad Bolívar
El Club Atlético Ciudad de Bolívar es, quizás, uno de los proyectos más singulares del fútbol argentino moderno. Fundado en 2002 por iniciativa de Marcelo Tinelli, nació como un club de vóley. Durante casi 20 años dominó la escena nacional e internacional del deporte, con múltiples títulos y una memorable semifinal del Mundial de Clubes en 2016. Pero todo cambió en 2020: el club decidió retirarse de la Liga Argentina de Vóley y trasladó su estructura al fútbol.
-
2021: ascendió al Federal A tras eliminar a Independiente de Neuquén.
-
2021–2024: se consolidó en la tercera categoría.
-
2025: logró el ascenso a la Primera Nacional luego de una campaña sólida… y polémica.
Ciudad Bolívar terminó primero en su zona durante la fase regular y volvió a liderar en la segunda etapa. En la semifinal del reducido superó a Argentino de Monte Maíz en un partido envuelto en polémica por fallos arbitrales discutidos. Ya en la final, venció por penales a Atlético Rafaela y se aseguró un histórico ascenso.
Su historia en la Copa Argentina
Las Águilas tienen un recorrido breve pero cargado de duelos exigentes:
-
2023: 0-3 vs Independiente
-
2024: 0-6 vs Banfield
-
2025: 0-2 vs River
-
2026: volverá a enfrentar al Millonario
Pese a la falta de resultados, el club ha utilizado la Copa Argentina como una vitrina para seguir creciendo mediáticamente y consolidarse en la escena nacional. River se cruzará con un Ciudad Bolívar que llega a 2026 con su mejor presente futbolístico desde su creación.
Un equipo joven en la estructura AFA, con un ascenso reciente, con pasado en el vóley y con un proyecto deportivo que sigue llamando la atención. La repetición del duelo le da un condimento extra a uno de los cruces más peculiares de la primera ronda del torneo más federal del país.