Las particularidades de Ciudad Bolívar, el rival de River en la Copa Argentina

2023: 0-3 vs Independiente

2024: 0-6 vs Banfield

2025: 0-2 vs River

2026: volverá a enfrentar al Millonario

Pese a la falta de resultados, el club ha utilizado la Copa Argentina como una vitrina para seguir creciendo mediáticamente y consolidarse en la escena nacional. River se cruzará con un Ciudad Bolívar que llega a 2026 con su mejor presente futbolístico desde su creación.

Un equipo joven en la estructura AFA, con un ascenso reciente, con pasado en el vóley y con un proyecto deportivo que sigue llamando la atención. La repetición del duelo le da un condimento extra a uno de los cruces más peculiares de la primera ronda del torneo más federal del país.